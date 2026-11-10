Coches y Motos 10 NOV 2026 - 07:10h.

Un tapado entre los low cost a tener muy en cuenta

SWM lleva el enduro a quienes quieren salir del asfalto sin disparar la factura

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El SWM G03F apunta a quien necesita un coche amplio y vigila cada euro. Este SUV de hasta se anuncia desde 17.990 euros al contado y desde 15.990 euros financiado para la versión de 5 plazas, o de 18.490 euros al contado o 16.490 euros financiando para la versión de 7 pasajeros. Sin duda, unas cifras irresistibles para quienes no quieren pagar ni un euro de más.

Con 4,61 metros de largo, el G03F es un SUV mediano. La carrocería alta deja una silueta robusta. SWM ofrece cinco o siete plazas, según configuración. La distancia entre ejes alcanza 2,78 metros. Esa base permite aprovechar mejor el habitáculo y facilita acomodar a los pasajeros de las filas posteriores.

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Así es el SWM G03F más económico

La tercera fila amplía las posibilidades cuando viaja toda la familia. Con todos los asientos en uso, el espacio de carga se reduce. Al abatirlos, el volumen puede llegar a 1.564 litros. La segunda fila se desliza y ayuda a repartir el espacio. El maletero cambia según las plazas elegidas.

El motor es sencillo. Un bloque 1.5 de gasolina entrega 109 CV y 155 Nm. Trabaja con una caja manual de cinco velocidades y mueve las ruedas delanteras. No promete aceleraciones fulminantes. Su potencia encaja mejor con una conducción tranquila, especialmente cuando el coche lleva pasajeros y equipaje a bordo.

Equipamiento muy correcto

El equipamiento busca cubrir lo esencial a bordo. La dotación incluye cámara trasera, pantalla de siete pulgadas, Bluetooth, navegador y acceso sin llave. Añade techo solar y salidas de aire para las plazas traseras. Son elementos que ayudan a que el precio contenido no se traduzca en un interior desnudo.

El consumo homologado es de 7,23 litros cada 100 kilómetros. La cifra dependerá del tráfico, la carga y el ritmo. Esta versión de gasolina tampoco cuenta con etiqueta ECO. Quien circule por zonas restringidas debe revisar las normas locales antes de decidirse. El gasto real siempre dependerá del pie derecho.