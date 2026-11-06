Coches y Motos 06 NOV 2026 - 06:07h.

El Qashqai es la mejor arma de la marca japonesa en España

El nuevo Nissan es, para muchos, la mayor maravilla

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El Nissan Qashqai lleva años siendo uno de los SUV compactos más conocidos del mercado español. Su fórmula combina unas dimensiones razonables, un habitáculo familiar y un equipamiento tecnológico que ha evolucionado considerablemente. Sin embargo, uno de sus argumentos más interesantes está en la tecnología e-Power, un sistema híbrido que ofrece una experiencia de conducción diferente a la de los automóviles convencionales.

Las promociones comerciales también pueden reforzar su atractivo frente a competidores como el Kia Sportage, el Hyundai Tucson o el Toyota Corolla Cross. Conviene, eso sí, distinguir entre los precios al contado y las tarifas vinculadas a financiación, ya que estas últimas pueden incluir intereses y condiciones adicionales.

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Un SUV compacto con diseño moderno

El Nissan Qashqai mide aproximadamente 4,43 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su última actualización introdujo un frontal profundamente renovado, con una parrilla de grandes dimensiones y unos faros estrechos que refuerzan su imagen moderna. De perfil mantiene unas proporciones equilibradas, con una línea de techo relativamente horizontal y pasos de rueda marcados.

La trasera incorpora unos pilotos estilizados y un portón que facilita el acceso al maletero. El habitáculo ofrece espacio suficiente para cinco ocupantes y una segunda fila adecuada para el uso familiar. El maletero dispone de una capacidad que puede alcanzar aproximadamente 504 litros en determinadas versiones, aunque el volumen cambia según la configuración.

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La presentación interior también ha evolucionado, con instrumentación digital, una pantalla multimedia central y diferentes materiales decorativos. Dependiendo del acabado puede incorporar cámaras de visión periférica, asientos calefactados, sistema de sonido Bose y numerosos asistentes de conducción.

e-Power: conducción eléctrica sin enchufes

La principal particularidad del Qashqai e-Power está en su sistema de propulsión. A diferencia de los híbridos convencionales, las ruedas reciben siempre la fuerza de un motor eléctrico. El motor de gasolina funciona principalmente como generador de electricidad, mientras una pequeña batería almacena energía para alimentar el sistema.

Esta configuración permite disfrutar de una respuesta inmediata al acelerador y una conducción suave, especialmente en ciudad. La versión e-Power de 190 CV ha sido uno de los principales argumentos comerciales del Qashqai electrificado. Con esta potencia ofrece prestaciones suficientes para afrontar adelantamientos, incorporaciones y desplazamientos por autopista.

Además, el sistema recupera energía durante las deceleraciones y puede funcionar de manera especialmente eficiente en recorridos urbanos. Su ventaja frente a un híbrido enchufable está en que no necesita conectarse a un punto de carga. Sin embargo, tampoco permite recorrer largas distancias utilizando exclusivamente electricidad, como sucede con un PHEV de batería más grande. Conviene comprobar la potencia exacta de la unidad ofertada, porque Nissan ha introducido evoluciones de e-Power con especificaciones diferentes.

Las ofertas pueden mejorar su relación entre precio y equipamiento

El Qashqai compite en una categoría especialmente disputada, donde las promociones pueden influir considerablemente en la decisión de compra. Nissan ofrece diferentes acabados y alternativas mecánicas, incluyendo versiones de gasolina con hibridación ligera y configuraciones e-Power. Las unidades en stock y las campañas de financiación pueden reducir el desembolso inicial, aunque no siempre implican un menor coste total.

Por eso resulta importante revisar el precio al contado, la entrada, los intereses y cualquier cuota final antes de comparar ofertas. Frente a modelos como el Toyota Corolla Cross, el Qashqai destaca por una experiencia de conducción particular y una presentación interior moderna. El Kia Sportage y el Hyundai Tucson responden con una habitabilidad generosa y una oferta híbrida igualmente interesante.

El Nissan mantiene como principal elemento diferenciador su tecnología e-Power, que combina la respuesta de un motor eléctrico con la autonomía práctica de un vehículo de gasolina. Para quienes realizan numerosos desplazamientos urbanos, pero también necesitan viajar sin depender de puntos de recarga, puede resultar una alternativa especialmente convincente. Su atractivo aumenta cuando aparece una promoción competitiva, siempre que las condiciones financieras acompañen y el ahorro sea real.