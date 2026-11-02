SWM lleva el enduro a quienes quieren salir del asfalto sin disparar la factura

Coches y Motos 02 NOV 2026 - 03:28h.

Es muy similar a una Husqvarna, con ligeros retoques

BMW F 450 R: la nueva naked de BMW llega con 48 CV y 175 kg

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En SWM han fabricado una moto de enduro que es ideal para aquellos que busquen un modelo que les permita salir del asfalto y disfrutar de las rutas off road, pero sin poner en peligro su salud financiera. Y esto hace de la RS 300 R una de las mejores compras que se pueden realizar ahora mismo, pues es ágil y ligera, con un motor que la hace divertida y fácil de manejar para todos los pilotos, independientemente de la experiencia que tengan.

Es muy similar a una Husqvarna, con ligeros retoques, por lo que es evidente que es una apuesta segura. Su rendimiento está fuera de toda clase de duda, y está pensada para los usuarios con carné A2, pues tiene una cilindrada de 298 centímetros cúbicos, y una potencia declarada de 16 CV. En caso de que busques una moto con la que sentir la adrenalina a una alta velocidad, quizás no es lo que necesites, pero ofrece muchas otras cosas que compensan.

En la parte ciclo, lo que podemos resaltar son las suspensiones Kayaba, con una horquilla invertida con barras de 48 milímetros, y un mono amortiguador progresivo con bieletas, ambos componentes totalmente regulables. Los frenos son de la marca Brembo, y cuenta con ABS desconectable para su uso en tierra. Otro apartado que necesitamos mencionar es el de los acabados, de una calidad muy superior a la media, con iluminación full LED y un electroventilador para mejorar la refrigeración del motor.

La SWM RS 300 R, disponible desde los 6.695 euros

Puedes conseguir motos de unas prestaciones y un equipamiento similares por un precio más bajo. Pero si buscas una montura orientada al off road, no hay rival que se coloque a la altura de la SWM RS 300 R, que cuesta 6.695 euros.