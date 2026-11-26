Coches y Motos 26 NOV 2026 - 18:37h.

Se puede manejar sin problema en caso de que dispongas del carné A2

La Voge 900 DSX es una BMW

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En BMW han llevado su gama roadster al siguiente escalón, con una moto naked que es imposible que pase desapercibida, y que logra acaparar toda la atención. Porque la F 450 R es una moto excelente, que se puede manejar sin problema en caso de que dispongas del carné A2, y que resulta complicado que no te guste, al permitir una conducción deportiva y cargada de sensaciones. Y puedes elegir entre dos colores diferentes.

Equipa un propulsor de dos cilindros en línea, con 420 centímetros cúbicos de cilindrada, con distribución de doble árbol de levas, que declara una potencia de 47,6 CV de potencia a 8.750 revoluciones por minuto, así como un par máximo de 43 Nm a 6.750 rpm. Dispone de embrague anti-rebote de serie, y la velocidad máxima que alcanza es de 169 kilómetros por hora, que no está nada mal. En cuanto al consumo homologado, es de apenas 3,8 litros por cada 100 kilómetros, otro punto a su favor.

Cuenta con elementos de seguridad tan reseñables como pueden ser el ABS en curva, el control de tracción o el control dinámico de frenada, además de tener incorporados dos modos de conducción distintos. Y en la instrumentación, lo que podemos encontrar es una pantalla TFT de 6,5 pulgadas que ofrece conectividad. Y si pasamos a la parte ciclo, podemos mencionar que tiene una pinza ByBre y otra Brembo, mientras que la horquilla y el amortiguador es de KYB.

Paga 6.799 euros y llévate la BMW F 450 R

Nos resulta imposible de ignorar la BMW F 450 R al tener un precio que la hace tan accesible para todos los públicos. Y es que los 6.799 euros que cuesta es una cantidad muy razonable, que te invita a querer hacerla tuya.