Coches y Motos 25 NOV 2026 - 23:28h.

Etiqueta ECO, 130 CV, 4,4 litros cada 100 km y una oferta que lo acerca a sus rivales

Toyota ajusta el precio del Toyota RAV4, ahora más bonito y competitivo que nunca

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Con el precio de la gasolina apretando el bolsillo, elegir coche exige mirar más allá de la factura inicial: lo que consume cada día también cuenta. Un híbrido puede ser una buena opción para quien se mueve mucho por ciudad y no quiere depender de un enchufe.

El Toyota Yaris Cross reúne esa tecnología en una carrocería compacta, fácil de aparcar y con la postura elevada de un SUV. Un durísimo rival para modelos como el Volkswagen T-Cross o el Nissan Juke, ahora también con una rebaja anunciada por la marca.

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El mini RAV4 de Toyota

Con 4,18 metros de largo, el Yaris Cross resulta más sencillo de aparcar que muchos SUV familiares. La distancia entre ejes llega a 2,56 metros y el maletero ofrece 390 litros. Al abatir los asientos traseros, la capacidad aumenta hasta 1.097 litros. Hay sitio para la compra y el equipaje de una escapada.

La marca anuncia el Yaris Cross Hybrid 130 Active desde 27.050 euros al contado. También publica un precio financiado de 25.950 euros. Antes de firmar, conviene revisar las condiciones y el coste total del crédito.

Solo 4,4 litros cada 100 km

La versión Hybrid 130 combina un motor de gasolina 1.5 de tres cilindros con otro eléctrico. El conjunto entrega 130 CV y 185 Nm, con cambio automático e-CVT y tracción delantera. Toyota anuncia un consumo medio de 4,4 litros cada 100 kilómetros. El coche acelera de 0 a 100 km/h en 10,7 segundos.

La gama también ofrece una variante con tracción total, pensada para quien circula por caminos o vive en zonas con condiciones más exigentes. Su consumo homologado sube a 4,8 litros cada 100 kilómetros. Según los precios facilitados, esta versión parte de 29.050 euros al contado o 28.550 euros financiados.

El acabado de acceso incluye llantas de 17 pulgadas, retrovisores calefactables, acceso y arranque sin llave y pantalla multimedia de ocho pulgadas. También ofrece Apple CarPlay y Android Auto. Con un tamaño urbano, consumo contenido y oferta promocional, el Yaris Cross tiene argumentos para plantar cara al Volkswagen T-Cross y al Nissan Juke.