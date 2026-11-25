Coches y Motos 25 NOV 2026 - 10:23h.

La renovación más importante llegó en 2024

La nueva BMW R 1300 R es, para muchos, la roadster más bonita de la historia de BMW

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Hay motos que son imposibles de ignorar, y que se cuelan entre las mejores que existen actualmente en el segmento. Un ejemplo de esto es la BMW R 12 nineT, que se ha ido mejorando y actualizando con el paso de los años hasta conseguir que sea irresistible. Y la renovación más importante llegó en 2024, cuando se mejoró el chasis por completo, la caja de filtro del aire y la ergonomía, se reubicó el amortiguador trasero o se instaló el sistema keyless.

A nivel estético, el motor y el depósito de combustible determinan la personalidad de esta moto, y la hace tan inconfundible. Las decoraciones de esta moto son irresistibles, así como su faro delantero con tecnología LED. A nivel mecánico, el cambio se encuentra en el chasis de acero, totalmente nuevo y ligero, al que va atornillado el sub-chasis. Y en el interior, se oculta el propulsor en disposición bóxer de 1170 centímetros cúbicos de cilindrada, refrigerado por aire y aceite.

Entrega una potencia de 109 CV a 7.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 115 Nm a 6.500 rpm. Cuenta con acelerador electrónico, que gestiona los tres modos de conducción, y el paquete electrónico se acaba por completar con el control dinámico de tracción, el control electrónico del par motor o el ABS Pro, que se gestiona a través de una plataforma inercial IMU. De manera opcional, se puede añadir una pantalla digital en la instrumentación.

La BMW R 12 nineT se consigue desde 18.250 euros

Nos parece que el precio de la BMW R 12 nineT es de lo que más merece la pena destacar, pues hasta resulta difícil de creer que se pueda adquirir en caso de que desembolses un total de 18.250 euros. No cabe duda de que es todo un chollo.