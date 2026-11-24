Coches y Motos 24 NOV 2026 - 01:33h.

La cilindrada es de 689 centímetros cúbicos, con una potencia declarada de 73 CV

La nueva Yamaha es la más bonita del catálogo

Compartir







En Yamaha no dejan de deleitarnos, y lo hacen con modelos que difícilmente podrían ser más apetecibles. Cuentan con un gran repertorio en el catálogo, y si hay una moto que nos parece irresistible, esa es la Tracer 7 Y-AMT, una sport touring a la que cuesta ignorar. Por si no era lo suficientemente atractiva antes, ahora lo es incluso más, gracias a las mejoras que ha recibido con el paso del tiempo, y que la sitúan como una de las mejores del segmento.

Lo más reseñable es la transmisión Y-AMT, un sistema de cambio automatizado desarrollado por la marca de los diapasones, con el que el piloto puede cambiar de marcha con unas levas situadas en el manillar, que se pulsan con el dedo pulgar e índice izquierdos, y que permite cambiar de marcha rápidamente y sin complicaciones. En cuanto al motor que tiene equipado, es un CP2 con dos modos de conducción preseleccionados y otro personalizable.

La cilindrada es de 689 centímetros cúbicos, con una potencia declarada de 73 CV, y un consumo de apenas 4,2 litros por cada 100 kilómetros. Cuenta con velocidad de crucero, control de tracción y acelerador electrónico, y en la instrumentación nos encontramos con una increíble pantalla TFT de cinco pulgadas que tiene conectividad con los Smartphones. Aparte, también tiene una toma USB-C que te permite cargar tus dispositivos móviles durante la marcha.

La Yamaha Tracer 7 Y-AMT cuesta 10.499 euros

Su relación calidad-precio es excepcional, ya que la Yamaha Tracer 7 Y-AMT tiene un coste bastante razonable y accesible, que se puede pagar sin la necesidad de hacer ninguna gran inversión. Tendrás suficiente con poner encima de la mesa un total de 10.499 euros, lo que a todos nos parece una cantidad anecdótica, mires por donde lo mires. Aparte, incluye siete años de garantía y matriculación gratuita.