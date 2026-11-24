Coches y Motos 24 NOV 2026 - 20:17h.

Eléctrico, espacioso, confortable y muy tecnolñogico

El nuevo Lynk & Co es, para muchos, el coche más elegante que ha salido de la marca

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El Lynk & Co 02 tiene algo de coche que obliga a mirarlo dos veces. Su techo cae hacia atrás como el de un coupé, pero conserva la altura y la postura de un SUV. Los tiradores quedan integrados en las puertas y el techo puede ir en contraste. La marca ofrece dos acabados, Core y More, sin parecerse a los demás.

Por dentro, el 02 intenta que la tecnología resulte fácil de usar. La pantalla central de 15,4 pulgadas reúne las funciones principales. El acabado Core ya incluye techo panorámico, asientos delanteros calefactados, portón eléctrico y cámara trasera. También puede suministrar energía a aparatos externos mediante la función V2L.

Mecánica muy solvente y con más de 430 km de autonomía

En marcha, el motor eléctrico entrega 272 CV y 343 Nm a las ruedas traseras. El coche pasa de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos. La batería de 66 kWh homologa 435 kilómetros de autonomía. La respuesta inmediata se nota al incorporarse o adelantar.

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El More añade detalles que se agradecen en el uso diario. Lleva cámara de 360 grados, llantas de 20 pulgadas, volante calefactable y asientos delanteros eléctricos con memoria. El equipo de sonido Harman Kardon suma 14 altavoces. Esta versión también incorpora cargador inalámbrico doble y cámara para selfies.

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Un Lynk & Co perfecto para urbanitas que necesitan espacio para la familia

Con 4,46 metros de largo, el 02 cabe en muchos garajes urbanos y ofrece una batalla de 2,76 metros. La marca anuncia hasta 410 litros de maletero, además de un compartimento de carga bajo el capó. Al abatir los asientos, la capacidad llega a 1.400 litros. El Smart #3, el Volvo EX40, el Mercedes EQA y el Audi Q4 juegan en su misma liga.

Y para terminar, hablemos de números. El precio financiado anunciado es de 24.795 euros. Incluye descuentos y el adelanto de 3.375 euros del Plan Auto+. La financiación con Banco Cetelem figura hasta el 31 de diciembre de 2026. Conviene revisar entrada, intereses y condiciones antes de cerrar la operación.