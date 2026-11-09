El nuevo Lynk & Co es, para muchos, el coche más elegante que ha salido de la marca

Coches y Motos 09 NOV 2026 - 04:20h.

Calidad de SUV premium, pero precio casi de low cost

Kia, Toyota y compañía saben que este nuevo Lynk & Co se lo pone muy difícil

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El Lynk & Co 02 quiere ser el modelo más elegante de la marca. Su silueta coupé combina líneas limpias, tiradores integrados y techo negro. También busca resolver el uso diario y los trayectos habituales. En España, el acabado Core parte de 24.795 euros financiando, con el adelanto de la ayuda Plan Auto+.

Su motor eléctrico entrega 272 CV y 343 Nm de par. La tracción es trasera. La batería de 66 kWh permite recorrer hasta 435 kilómetros WLTP en el Core; el More homologa 445. El 02 acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y alcanza 180 km/h.

Un tapado entre los C-SUV PHEV a tener muy en cuenta

El modelo mide 4.460 milímetros de largo, 1.573 de alto y tiene una batalla de 2.755 milímetros. La distancia al suelo es de 191 milímetros. El maletero ofrece 410 litros y el hueco delantero añade otros 15. Al abatir los asientos, el espacio de carga aumenta. El Smart #3, Volvo EX40, Mercedes EQA y Audi Q4 son rivales.

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Lynk & Co ofrece dos acabados: Core y More. El primero ya equipa techo solar panorámico, portón eléctrico, acceso sin llave, asientos delanteros calefactados y llantas de 19 pulgadas. También incorpora pantalla central de 15,4 pulgadas, cámara trasera y equipo de sonido de ocho altavoces. La lista inicial resulta generosa.

Un equipamiento muy tecnológico

El More añade llantas de 20 pulgadas, cámara de 360 grados y un sistema de audio Harman Kardon con 14 altavoces. Sus asientos eléctricos incorporan memoria y calefacción, y el volante también se calienta. Esta versión suma detalles llamativos, como una cámara para selfies, iluminación Infinity y cargador inalámbrico doble.

La tecnología acompaña en las dos versiones. El coche integra conectividad 5G, Apple CarPlay, punto wifi, actualizaciones remotas y una aplicación móvil. Lynk & Co añade veinte asistentes de conducción, entre ellos alerta de cambio de carril, maniobra evasiva y tráfico cruzado delantero. El sistema V2L permite alimentar dispositivos externos.