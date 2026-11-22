Coches y Motos 22 NOV 2026 - 20:36h.

Es una de las mejores compras para el carné A2

La KTM con un grupo óptico que parece alienígena aparece y desaparece

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Hay motos que brillan por sí mismas y que nos parecen absolutamente imposibles de ignorar. Es el caso de la KTM 390 Duke, una moto sensacional que es perfecta si buscas diversión y eficiencia, y que cuenta con todo lo que le hace falta para destacar por encima del resto. Se ha ido renovando y actualizando con el paso del tiempo, para acabar de hacerla totalmente irresistible, y es una de las mejores compras para el carné A2, sin lugar a dudas.

Monta un propulsor de un solo cilindro y 399 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 44 CV, y que está dotado de un eje contrarrotante, con el que se permite reducir las vibraciones. También incorpora un acelerador electrónico y embrague antirrebote de serie, y también incluye control de salida y tres modos de conducción. Por otro lado, se puede montar el quickshifter bidireccional, aunque esto es de forma opcional.

El chasis se compone de un entramado de tubos de acero al que va unido un sub-chasis de aluminio con un alto nivel de rigidez, las suspensiones son de gran calidad y se componen por una horquilla WP Apex, y el ABS está desarrollado por Bosch. En cuanto a la instrumentación que tiene esta moto, es de cinco pulgadas, y ofrece toda la información que necesitas saber acerca del estado de la moto, de la marcha o de cualquier cosa que puedas imaginarte.

La KTM 390 Duke cuesta 6.099 euros

Y si el precio puede ser algo que te eche para atrás a la hora de decidirte a compra una moto, tienes que saber que esto no te sucederá con la KTM 390 Duke. Porque los 6.099 euros que cuesta esta moto provocan que te animes a adquirirla sin pensarlo.