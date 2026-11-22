Coches y Motos 22 NOV 2026 - 03:33h.

Tiene una estética muy cuidada, con un singular depósito de combustible de estilo neo retro que dibuja una X

Brixton tiene una custom retro tan capaz que ni las grandes marcas pueden igualar sus posibilidades

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En Brixton pueden presumir de tener algunas motos muy solicitadas, pero hay una naked que nos llama la atención por encima del resto, y que cuesta creer que tenga un precio tan razonable. Y es que la Crossfire 500 es una naked sensacional, que se ha actualizado y renovado con el paso de los años hasta convertirse en una opción inmejorable, que cuenta con la homologación Euro 5+, algo que a día de hoy es prácticamente indispensable.

Tiene una estética muy cuidada, con un singular depósito de combustible de estilo neo retro que dibuja una X, con un asiento alargado en punta que hace de colín. El faro redondo y las llantas de radio culminan en una presencia muy personal, y que la hacen imposible de confundir con otra. Y en el apartado mecánico, cuenta con un propulsor de dos cilindros en línea de refrigeración líquida, con una cilindrada de 486 centímetros cúbicos, que entrega 47,6 CV de potencia, al límite de lo permitido para el carné A2.

La velocidad máxima que alcanza es de 160 kilómetros por hora, por lo que no está nada mal, y el consumo homologado es de cuatro litros por cada 100 kilómetros. Las suspensiones y el mono amortiguador trasero llevan el sello KYB, los frenos son de J.Juan y el ABS está desarrollado por Bosch. En cuanto a la instrumentación, es digital con una pantalla esférica que muestra abundante información, y su precio es algo que también es digno de mención.

La Brixton Crossfire 500 cuesta 5.968 euros

Una de las cosas que hace tan especial esta Brixton Crossfire 500 es su increíble precio, pues permite el poder adquirirla en caso de que desembolses un total de 5.968 euros, lo que no nos puede parecer más increíble. Sin duda, vale mucho la pena.