La Brixton Crossfire 500X apuesta por el estilo scrambler, más atractiva que la Fantic Caballero 500

Coches y Motos 28 OCT 2026 - 22:58h.

Tiene una estética muy cuidada, con un singular depósito de estilo neo retro que dibuja una X

La nueva Fantic, es para la mayoría, la moto más bonita de la historia reciente de la marca

Compartir







La Fantic Caballero 500 y la Brixton Crossfire 500 X son dos motos muy parecidas, pero creemos que el estilo scambler que tiene la segunda es lo que la acaba por hacer más atractiva e interesante. Es una naked muy original, que a todos nos encanta, y que presume de unas prestaciones sorprendentes, superiores a las de la mayoría de las motos. Aparte, un tiempo se actualizó, para poder recibir la homologación Euro 5+, algo indispensable a día de hoy.

Tiene una estética muy cuidada, con un singular depósito de estilo neo retro que dibuja una X, y con un faro redondo que culminan una presencia muy personal. Su motor es de dos cilindros en línea, de refrigeración líquida, con una cilindrada de 486 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 47,6 CV, al límite de lo permitido para el carné A2. En cuanto al consumo declarado, es de cuatro litros por cada 100 kilómetros, una cifra muy interesante, y llega a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora.

Dentro de la parte ciclo, hay que destacar los amortiguadores y las suspensiones KYB, con frenos J.Juan, mientras que el ABS ha sido desarrollado por Bosch. Hay dos colores diferentes para elegir en esta moto, como son el silver bullet matt, que es plateado, y el backstage black matt, que es negro. Ambas opciones tienen el mismo precio de venta, por lo que estamos convencidos de que elijas el que elijas acertarás, y comprobarás que es una gran inversión.

La Brixton Crossfire 500 X cuesta 5.968 euros

Para adquirir la Brixton Crossfire 500 X no se necesita realizar ninguna inversión astronómica, y tan solo te hará falta invertir un total de 5.968 euros, lo que nos parece una ganga. No lo dudes y aprovecha la oportunidad.