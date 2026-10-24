Bajaj demuestra que una moto de marchas no exige un gran desembolso

Coches y Motos 24 OCT 2026 - 05:27h.

Se ofrece en varios colores para elegir cuál es el que más te gusta

Bajaj Pulsar NS 200, barata, bonita y, para muchos, sin nada que envidiar a Yamaha y compañía

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En Bajaj se caracterizan por ofrecer motos a un precio ridículo, siendo una de las marcas más baratas que existen en el mercado. Es ideal para la gente con una economía limitada, y que busque motos seguras y fiables, como puede ser el caso de la N 125. Nos parece una opción más que acertada, muy válida para su uso diario, con una sencillez mecánica digna de mención. Y se ofrece en varios colores para elegir cuál es el que más te gusta.

Se puede conducir en caso de que dispongas del carné de coche con tres años de antigüedad, gracias a su propulsor de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, de un solo cilindro, con refrigeración por aire. Entrega una potencia de 12 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 11 Nm a 6.000 rpm, asociado a una caja de cambios de cinco velocidades. Y está dotado del sistema Start&Stop y del sistema de inyección de combustible electrónico.

En la parte ciclo no se han complicado en exceso, y cuenta con elementos básicos como una horquilla convencional unida a un mono amortiguador, sin opciones de regulación, un bastidor de acero tubular o un disco delantero junto a un tambor trasero con sistema CBS. Si pasamos a la instrumentación digital, tiene una pantalla con conectividad, pero huyendo de lujos. Así se demuestra con la iluminación, que es mediante bombillas halógenas.

La Bajaj Pulsar N 125 cuesta 1.999 euros

El punto fuerte en esta Bajaj Pulsar N 125, como hemos comentado al principio, es su asumible precio. Y es que no vas a tener que realizar un desembolso de más de 1.999 euros para que la puedas tener en el garaje, lo que nos parece un precio prácticamente imposible de encontrar en otro lugar.