Coches y Motos 21 NOV 2026 - 02:03h.

Un 4x4 de verdad que adorarán los puristas de la aventura

INEOS Grenadier: el 4x4 que conquista a la Policía Nacional

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Al INEOS Grenadier se le reconoce a primera vista. Tiene carrocería cuadrada, rueda de repuesto en la puerta y ganchos de remolque. No intenta disimular su vocación campera. INEOS lo creó como un todoterreno para trabajar y salir de ruta, con el Defender clásico muy presente.

El proyecto nació en un pub londinense. Jim Ratcliffe, fundador de INEOS, echaba en falta un 4x4 capaz, de esos que no se quedan en el primer camino roto. El nombre Grenadier viene de aquel local. La idea recuperaba otra forma de entender los todoterrenos.

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Un 4x4 del que muchos se olvidan, pero que nada tiene que envidiar de los mejores

Al volante, la construcción marca distancias con un SUV convencional. El Grenadier lleva chasis de largueros, ejes rígidos Carraro y suspensión de cinco brazos. La tracción total es permanente. La caja transfer ofrece dos relaciones y el diferencial central puede bloquearse cuando el terreno se complica.

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INEOS ofrece motores BMW de seis cilindros y tres litros. El gasolina desarrolla 286 CV y 450 Nm; el diésel, 249 CV y 550 Nm. Los dos trabajan con una caja automática ZF de ocho velocidades. También pueden remolcar hasta 3.500 kilos. Son cifras para quien necesita más que una postura elevada.

Cuando el camino se rompe, sus medidas ayudan. El Grenadier deja 264 milímetros bajo los bajos, alcanza un ángulo de ataque de 35,5 grados y uno de salida de 36,1. Puede atravesar agua de hasta 800 milímetros. Los modos Off-Road y Wading ajustan el coche para avanzar con seguridad.

Disponible en todoterreno convencional y en Station Wagon

Por dentro, el conductor encuentra botones grandes que puede manejar incluso con guantes. El panel del techo reúne interruptores para funciones auxiliares. La pantalla central se ocupa de la navegación y el entretenimiento. El Station Wagon añade asientos Recaro, cámara trasera, sensores de aparcamiento y conexión con Apple CarPlay y Android Auto.

El Station Wagon mide casi cinco metros y tiene una batalla de 2.922 milímetros. Hay cinco plazas y espacio para el equipaje. La puerta trasera, dividida en dos hojas, facilita meter bultos voluminosos. En carretera exige acostumbrarse a su tamaño, pero su razón de ser aparece al dejar atrás el asfalto: seguir avanzando donde muchos SUV dan media vuelta.