Coches y Motos 20 NOV 2026 - 15:47h.

Uno de los últimos Mazda en sumarse a la familia y también uno de los más tecnológicos

El nuevo Mazda es, para muchos, el más inteligente de la marca

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Los SUV han apartado a las berlinas del centro del mercado, pero estos coches conservan una cartera de adeptos. Muchos conductores siguen valorando su silueta baja, el aplomo en carretera y una elegancia difícil de encontrar en otros formatos. El Mazda6e recoge esa tradición y la lleva al futuro.

La distancia entre ejes, de 2,90 metros, deja una cabina amplia para los pasajeros. El maletero ofrece 466 litros, una cifra razonable para viajar. El habitáculo cuida el confort con materiales agradables, asientos delanteros calefactados y ventilados y techo panorámico. El portón eléctrico facilita cargar bolsas y maletas. El portón trasero añade un punto práctico al conjunto.

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Un duro rival para las berlinas eléctricas premium

Ese enfoque sitúa al 6e frente a modelos como el Tesla Model 3 y el BMW i4. La propuesta japonesa pone el acento en el diseño, la calidad percibida y una presentación interior distinta. No recurre a formas recargadas. Prefiere una elegancia serena y un sello propio.

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La gama ofrece tres acabados: Takumi, Homura Plus y Takumi Plus. Desde el primero aparecen llantas de 19 pulgadas, tapicería de piel sintética y asientos eléctricos con memoria y ajuste lumbar. También incorpora una pantalla central de 14 pulgadas, equipo de sonido Sony con 14 altavoces y un Head-Up Display.

258 CV de potencia y casi 500 km de autonomía

El equipamiento añade cámara de visión de 360 grados, control de crucero adaptativo con función Stop & Go y bomba de calor. La llave Bluetooth permite abrir el coche desde el móvil. El techo fijo va tintado y refleja el calor. Homura Plus añade cuero Nappa y piel vuelta camel.

La versión descrita entrega 258 CV y 320 Nm mediante un motor eléctrico. Su batería de 68,8 kWh permite recorrer hasta 479 kilómetros según el ciclo WLTP. Mazda anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,6 segundos y una velocidad máxima de 175 km/h. El precio al contado parte de 44.725 euros.