Coches y Motos 20 NOV 2026 - 10:10h.

Eso sí, no es un modelo para todos los bolsillos

BYD supera los 1.000 kilómetros de autonomía

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DENZA nació en 2010 de una alianza entre BYD y Daimler. Ahora la marca prémium del grupo chino llega a Europa con la ambición de disputar clientes a los fabricantes de lujo. Su carta de presentación es el Z9GT, un gran turismo que une diseño deportivo y tecnología eléctrica. España está entre sus primeros mercados, junto a Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.

La apuesta ya tiene cifras para España. El Z9GT híbrido enchufable parte de 101.000 euros, mientras que la versión eléctrica cuesta desde 115.000 euros. Cifras que hacen que la marca tenga que convencer con algo más. Y lo cierto es que tiene argumentos de sobra: altas prestaciones y mucho equipamiento.

Dos versiones mecánicas para el DENZA Z9 GT

El Z9GT mide más de cinco metros y presenta una silueta baja, larga y elegante. DENZA lo define como un shooting brake. El diseño recuerda a un coupé, pero la carrocería ofrece espacio para viajar y cargar equipaje. La marca quiere que sirva para una escapada y para el día a día.

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La versión eléctrica concentra la atención. Sus tres motores entregan hasta 1.156 CV y 1.210 Nm de par. DENZA anuncia una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos. La batería Blade de 122,49 kWh homologa hasta 600 kilómetros de autonomía WLTP, según la configuración anunciada.

El Z9GT también ofrece una variante híbrida enchufable. Combina tres motores eléctricos con un gasolina turbo de dos litros. La potencia conjunta alcanza 776 CV. DENZA cifra en unos 200 kilómetros su recorrido eléctrico y anuncia cerca de 800 kilómetros de autonomía total con la batería cargada y el depósito lleno.

Alta tecnología

La carga rápida es otra carta importante. La tecnología FLASH Charging promete pasar del 10% al 97% en nueve minutos, aunque esas cifras dependen de una estación compatible. DENZA destaca también la dirección independiente de las ruedas traseras. El sistema facilita maniobras cerradas y permite avanzar lateralmente en espacios estrechos.

El habitáculo quiere jugar en la liga alta. El Z9GT incorpora una pantalla central de 17,3 pulgadas, dos paneles de 13,2 y un equipo Devialet con 20 altavoces. Los asientos delanteros y traseros ofrecen calefacción, ventilación y masaje. Mientras que la suspensión neumática busca suavizar los viajes largos.