Coches y Motos 20 NOV 2026 - 13:21h.

Carácter deportivo, mucho equipamiento y mucho lujo

Este es el principal problema del Audi Q3

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Audi ha jubilado al A4. Su relevo se llama A5 y la marca ha aprovechado el cambio para darle una imagen más deportiva. Se nota en el capó largo, la cintura marcada y las ruedas grandes. El resultado tiene presencia, pero mantiene las proporciones de una berlina pensada para viajar.

El A5 mide 4,83 metros. No es precisamente pequeño, aunque su portón trasero ayuda cuando toca cargar maletas. La luneta se abre con él y deja un acceso cómodo al maletero, que ofrece 417 litros. La distancia entre ejes alcanza 2,90 metros. Esas dimensiones dejan buen espacio para los pasajeros. Si necesita más sitio, los respaldos traseros se abaten en proporción 40:20:40. Un modelo que conserva lo que muchos conductores aprecian de una berlina: aplomo, comodidad y espacio para viajar.

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El antiguo Audi A4 ahora es el A5 y es mucho más deportivo

Audi ha dibujado un frontal ancho, con la parrilla Singleframe y unos faros estrechos. Las versiones S line suman entradas de aire laterales y detalles más marcados. En la parte trasera, los pilotos OLED admiten varias firmas luminosas. El A5 conserva la elegancia que se espera de una berlina.

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El habitáculo pone las pantallas en primer plano. Audi las orienta hacia quien conduce y reduce el número de mandos físicos. Los materiales ayudan a que el interior se sienta cuidado. Según la versión, el techo panorámico puede oscurecerse por zonas. Así, cada pasajero regula la luz que entra. El conductor también puede personalizar la información que aparece en pantalla.

No faltan las versiones S

La gama ofrece motores de gasolina y diésel. El TFSI desarrolla 150 o 204 CV y utiliza cambio S tronic. El 2.0 TDI entrega 204 CV y suma tecnología MHEV plus de 48 voltios. El sistema recupera energía al frenar y ayuda en maniobras lentas. Algunos diésel también ofrecen quattro.

Para quien busca más empuje está el S5. Su motor V6 desarrolla 367 CV y mueve las cuatro ruedas. El A5 puede montar suspensión deportiva y una dirección más directa.