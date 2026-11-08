El Citroën C3 Aircross acerca el espacio de un SUV familiar a quienes no quieren pagar precios premium

Coches y Motos 08 NOV 2026 - 12:12h.

La marca francesa tiene un SUV que ya está ganando mucho peso en España

El eléctrico de Renault tiene, para buena parte del público, una de las siluetas más atractivas de su historia

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Citroën ha transformado profundamente el C3 Aircross para convertirlo en un SUV más grande, espacioso y versátil. La nueva generación abandona parte de las proporciones de su antecesor y apuesta por una carrocería de formas cuadradas, una habitabilidad mejorada y la posibilidad de disponer de hasta siete plazas. Todo ello manteniendo una filosofía comercial orientada a ofrecer precios contenidos.

El modelo francés representa una alternativa interesante para quienes necesitan un automóvil familiar, pero no quieren asumir el coste de los SUV de mayor tamaño. Además, dispone de diferentes alternativas mecánicas, incluyendo versiones de gasolina, híbridas y completamente eléctricas.

Una carrocería de 4,39 metros con hasta siete plazas

El Citroën C3 Aircross mide aproximadamente 4,39 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño mantiene el lenguaje visual de los últimos modelos de la marca, con un frontal elevado, unos faros de formas geométricas y una firma luminosa inspirada en el nuevo logotipo de Citroën. De perfil destacan una línea de techo prácticamente horizontal, pasos de rueda marcados y una superficie acristalada que favorece la visibilidad.

La trasera incorpora un portón vertical que permite aprovechar mejor el espacio interior. Una de sus principales características es la posibilidad de disponer de siete plazas en determinadas versiones. Esta configuración resulta poco habitual en un automóvil de aproximadamente 4,39 metros.

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La tercera fila está especialmente indicada para niños o desplazamientos ocasionales, ya que el espacio disponible es limitado. Cuando se utilizan todos los asientos, la capacidad del maletero se reduce considerablemente. Sin embargo, las versiones de cinco plazas ofrecen un maletero de aproximadamente 460 litros, una cifra adecuada para viajes familiares.

Un interior sencillo y orientado al confort

El habitáculo del C3 Aircross mantiene una distribución relativamente sencilla, con numerosos espacios de almacenamiento y una presentación moderna. Citroën utiliza el concepto C-Zen Lounge, que combina una instrumentación situada en una posición elevada con una pantalla multimedia central en determinadas versiones. También dispone de un volante compacto y unos asientos desarrollados para ofrecer comodidad durante los desplazamientos largos.

Los asientos Advanced Comfort incorporan un acolchado específico que busca mejorar la sensación de bienestar. La suspensión también está orientada al confort y utiliza soluciones desarrolladas para filtrar las irregularidades del asfalto. Esta filosofía resulta especialmente interesante para quienes utilizan el automóvil diariamente y realizan desplazamientos familiares.

El C3 Aircross no pretende ofrecer los materiales ni el refinamiento de un SUV premium. Su principal objetivo está en proporcionar un habitáculo práctico y cómodo con un equipamiento suficiente.

Gasolina, híbrido y eléctrico

La gama del Citroën C3 Aircross incluye diferentes alternativas mecánicas. La versión de gasolina utiliza un motor turbo de 1,2 litros y 100 CV, asociado a una transmisión manual. También dispone de alternativas híbridas con tecnología de 48 voltios, que combinan un motor de gasolina con propulsión eléctrica y transmisión automática.

Estas versiones obtienen la etiqueta ECO de la DGT y permiten reducir el consumo, especialmente en ciudad. Por encima aparece el ë-C3 Aircross, completamente eléctrico, que ofrece una conducción silenciosa y diferentes configuraciones de batería. La autonomía homologada depende de la versión, con alternativas orientadas principalmente al uso cotidiano y otras preparadas para desplazamientos más largos.

La disponibilidad de siete plazas también depende de la motorización elegida, por lo que conviene comprobar la configuración antes de comprar. Uno de los principales argumentos del C3 Aircross está en su posicionamiento comercial. Citroën busca ofrecer una carrocería familiar y un equipamiento moderno sin alcanzar las tarifas habituales de los SUV de mayor tamaño.

No es el modelo más refinado ni el más potente de su categoría, pero ofrece una combinación interesante de espacio, confort y versatilidad. Para quienes necesitan un coche familiar con un presupuesto contenido, el C3 Aircross representa una alternativa que merece atención. Su capacidad para ofrecer hasta siete plazas en una carrocería relativamente compacta constituye uno de sus principales elementos diferenciadores.