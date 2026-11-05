Coches y Motos 05 NOV 2026 - 23:47h.

Ese SUV chino arrasa en España por su precio

Omoda se carga el número 3

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Las marcas chinas han ganado protagonismo en el mercado español gracias a una combinación de precios competitivos, equipamiento abundante y diseños cada vez más elaborados. Entre los modelos que mejor representan esta evolución aparece el Omoda 5, un SUV compacto que apuesta por una imagen futurista y una presentación tecnológica. Su principal rival puede encontrarse en el MG ZS, otro automóvil que ha conseguido atraer a numerosos compradores.

Ambos ofrecen una carrocería familiar y diferentes alternativas mecánicas, pero utilizan planteamientos estéticos bastante distintos. Mientras el MG apuesta por unas formas relativamente convencionales, el Omoda busca llamar la atención mediante un frontal muy particular y una silueta más deportiva.

Un diseño que busca distinguirse

El Omoda 5 mide aproximadamente 4,40 metros de longitud, una cifra semejante a la del MG ZS. Su frontal está dominado por una parrilla de grandes dimensiones con un dibujo geométrico que ocupa buena parte de la superficie central. Los faros principales se sitúan en una posición relativamente baja, mientras la firma luminosa superior se integra en una zona estrecha del frontal.

Esta distribución permite crear una imagen especialmente reconocible. De perfil destacan una línea de techo descendente, pasos de rueda marcados y una superficie acristalada que refuerza su apariencia deportiva. La trasera incorpora unos pilotos horizontales unidos visualmente y un portón inclinado que completa su silueta de inspiración cupé.

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El MG ZS utiliza unas proporciones más tradicionales, con una carrocería elevada y un diseño orientado a transmitir robustez. No es necesariamente menos atractivo, pero el Omoda apuesta por una estética más atrevida. Para quienes buscan un SUV que se diferencie visualmente de los modelos habituales, el diseño puede convertirse en uno de sus principales argumentos.

Un interior con abundante tecnología

El habitáculo del Omoda 5 mantiene la misma filosofía moderna que su carrocería. El salpicadero incorpora dos pantallas digitales de 10,25 pulgadas integradas visualmente, destinadas a la instrumentación y al sistema multimedia. También dispone de una consola central elevada, diferentes espacios de almacenamiento y numerosos asistentes de conducción.

Dependiendo del acabado puede incorporar cámaras de visión periférica, asientos calefactados, iluminación ambiental y conectividad con teléfonos móviles. La segunda fila ofrece espacio suficiente para adultos, aunque la caída del techo puede condicionar ligeramente la sensación de amplitud. El maletero del Omoda 5 de gasolina ofrece aproximadamente 360 litros, una cifra correcta, pero no especialmente destacada dentro de su categoría. El MG ZS dispone de una capacidad de carga superior en determinadas versiones, lo que puede convertirlo en una alternativa más práctica para algunas familias.

Gasolina e híbrido con etiqueta ECO

La gama del Omoda 5 incluye versiones de gasolina y una alternativa híbrida autorrecargable. El Omoda 5 SHS-H combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y desarrolla una potencia conjunta de 224 CV. Esta configuración obtiene la etiqueta ECO de la DGT y permite reducir el consumo, especialmente en desplazamientos urbanos. El MG ZS también dispone de una versión Hybrid+, con una mecánica híbrida completa que ofrece una potencia elevada y un consumo competitivo.

Por tanto, ambos modelos pueden resultar interesantes para quienes buscan un SUV electrificado sin necesidad de conectarlo a un punto de carga. El Omoda responde con una estética más futurista y una presentación interior especialmente tecnológica. El MG mantiene argumentos sólidos en practicidad, precio y capacidad de carga. La elección dependerá de las prioridades de cada comprador.

Para quienes conceden especial importancia al diseño exterior y quieren un SUV con una personalidad marcada, el Omoda 5 puede resultar especialmente atractivo. Su principal virtud está en ofrecer una imagen diferente sin renunciar a un equipamiento abundante ni a una mecánica híbrida adaptada al uso cotidiano.