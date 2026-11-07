La CF Moto 450MT pone la aventura trail al alcance de quienes buscan una moto para todo

Coches y Motos 07 NOV 2026 - 20:03h.

El motor que equipa esta moto es de dos cilindros y de 450 centímetros cúbicos de cilindrada

CF Moto convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail

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En CF Moto siempre crean motos de referencia a un precio al alcance de todas las economías, y con la 450 MT nos encontramos con un ejemplo más que claro. Es una trail impresionante, que aporta todo lo que se necesita, y que es realmente polivalente. Se desenvuelve a la perfección en todo tipo de rutas y de asfaltos, y es apta para los usuarios que disponen de carné A2, lo que hace que sea una aventurera ideal para un público menos experto.

En 2025 se actualizó para recibir la homologación Euro 5+, y destaca por un frontal inspirado en el de motos de rally, con un carenado superior en el que queda incrustado un doble faro en posición vertical. La imagen dakariana no se pierde por ningún lado, y su depósito de combustible alcanza los 17,5 litros de capacidad, para prometer una importante autonomía. Aparte, su consumo es bastante reducido, lo que siempre es un punto a su favor.

El motor que equipa esta moto es de dos cilindros y de 450 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 44 CV. Es de refrigeración líquida, con embrague anti-rebote incorporado, y un control de tracción que es desconectable. En cuanto a la parte ciclo, encontramos unas suspensiones de la marca KYB o frenos J.Juan, mientras que el ABS es desconectable en la rueda trasera. Y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT con conectividad.

La CF Moto 450 MT cuesta un total de...

En CF Moto siempre buscan contentar a sus clientes, y con la 450 MT lo consiguen gracias a un precio que es tan irresistible como difícil de encontrar en otros modelos. Y es que basta con pagar un total de 6.495 euros, algo que la sitúa como una de las mejores motos del mercado.