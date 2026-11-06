Aprilia pone al alcance de más bolsillos una de sus motos más llamativas

Coches y Motos 06 NOV 2026 - 01:13h.

A nivel estético, llama la atención el chasis tubular de acero rojo

Más deportiva, barata y, para muchos, una alternativa mejor que la Aprilia RS 457

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Dentro de las motos más llamativas que podemos encontrarlos en el stock de Aprilia, queremos destacar una en concreto, de la que no se habla tanto como se debería, aunque sea realmente interesante. Esto hace de la Dorsoduro 900 una de las más infravaloradas de la escena actual, pese a contar con todo lo necesario para poder ser una de las referentes. Y para hacerla aún más apetecible, le han colocado un precio al alcance de todos los bolsillos.

Para empezar, cuenta con un propulsor de 896 centímetros cúbicos de cilindrada, que ofrece una potencia de 95 CV a 8.750 revoluciones por minuto, aunque se puede limitar para los usuarios que tan solo cuenten con el carné A2. Su estética super motard no se puede ignorar, y es una moto atractiva y muy disfrutable de pilotar. Cuenta también con numerosas ayudas para la conducción, entre las que destacan el control de tracción, el ABS de doble canal, acelerador electrónico ride by wire con tres modos de conducción…

Y en la instrumentación cuenta con una pantalla TFT a todo color y de fácil lectura, que te permite conocer la información que necesitas en cualquier momento. También tiene conectividad móvil, un punto muy a su favor. A nivel estético, llama la atención el chasis tubular de acero rojo fabricado en acero, el basculante de aluminio de forma asimétrica, la horquilla Kayaba y el resto de los accesorios que son tan originales, para personalizarla a tu manera.

Precio de la Aprilia Dorsoduro 900

Por todo esto que hemos mencionado, nos parece que la Aprilia Dorsoduro 900 es una moto tan interesante. Pero lo es todavía más en cuanto compruebas que su precio es de apenas 9.719 euros, un precio muy razonable viendo el resto de modelos del estilo.