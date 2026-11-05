El Skoda Karoq es sobrio, equilibrado y, para muchos, tiene un diseño más acertado que el Jeep Compass

Coches y Motos 05 NOV 2026 - 11:53h.

Un SUV compacto ideal para todo: ciudad y carretera

Skoda le pone ocho marchas al Karoq

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Hay coches que buscan llamar la atención y otros que prefieren convencer sin hacer ruido. El Skoda Karoq pertenece al segundo grupo. Su carrocería evita las formas exageradas y apuesta por líneas rectas, superficies limpias y proporciones equilibradas. Frente al Jeep Compass, de apariencia más robusta, el SUV checo propone una elegancia discreta que sigue funcionando con el paso de los años.

Esa sencillez exterior contrasta con una dotación tecnológica bastante completa. El acabado Selection incorpora instrumentación digital Virtual Cockpit de 10,25 pulgadas, llantas de aleación de 17 pulgadas, cargador inalámbrico y acceso sin llave. También ofrece iluminación ambiental y faros LED. Los Matrix LED están disponibles como equipamiento opcional.

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Sencillo y barato,pero muy efectivo

Skoda anuncia actualmente el Karoq desde 25.800 euros financiando, una cantidad considerablemente inferior a los 31.125 euros de tarifa. El precio al contado parte de 27.811 euros. La oferta financiada contempla una entrada de 6.149,71 euros, 36 mensualidades de 150 euros y una última cuota de 19.619,15 euros.

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El espacio interior explica buena parte del atractivo del Karoq. Su maletero ofrece 521 litros de capacidad, que pueden convertirse en 1.630 litros al abatir los asientos posteriores. Estas cifras resultan especialmente interesantes para las familias que necesitan transportar equipaje, carritos infantiles o compras voluminosas sin recurrir a un SUV de mayor tamaño.

Aliado ideal para la ciudad y para mucho más

La versión de acceso monta un motor de gasolina 1.0 TSI de 115 CV, asociado a un cambio manual de seis velocidades y tracción delantera. Desarrolla 200 Nm de par máximo y registra un consumo medio homologado de 5,8 litros cada 100 kilómetros. Acelera de 0 a 100 km/h en 11,2 segundos y alcanza 191 km/h.

El Karoq mide 4,38 metros de largo, 1,84 metros de ancho y 1,60 metros de alto. Su distancia entre ejes alcanza los 2,63 metros. Estas dimensiones facilitan los desplazamientos urbanos y permiten disfrutar de un habitáculo espacioso. Por tamaño, compite con el Seat Ateca, con el que comparte muchos elementos, o el Dacia Duster.