Más bonita y, para la mayoría, igual de buena que la BMW R 1300 GS

Coches y Motos 05 NOV 2026 - 19:49h.

El acelerador electrónico permite elegir entre cinco modos de conducción

BMW F 450 R: la nueva naked de BMW llega con 48 CV y 175 kg

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En Moto Guzzi han diseñado una moto que no tiene nada que envidiarle a la BMW R 1300 GS. De hecho, se atreven a situarla por encima, gracias a todo lo ofrece la Stelvio, que es una opción magnífica para quienes busquen una moto que combinen diseño, prestaciones y equipamiento, a un precio muy al alcance de la gran mayoría de bolsillos. Por todo esto, tenemos que destacar este modelo, que es el resultado de un excepcional trabajo por parte de los diseñadores.

Su estética italiana es lo que la hace tan atractiva, con una imagen singular, y ofrece una protección aerodinámica sensacional. La carcasa del depósito de combustible se une con la pantalla parabrisas, y el radiador queda perfectamente disimulado con las aletas y los protectores laterales. Si hablamos de su propulsor, es un V-Twin, muy compacto y de refrigeración líquida, que rinde a una potencia de 115 CV a 8.700 revoluciones por minuto, y un par máximo de 105 Nm a 6.750 rpm.

Cuenta con la homologación Euro 5+, como no podía ser de otra manera, y su consumo es de 5,1 litros por cada 100 kilómetros, con transmisión mediante cardan. La gestión electrónica se realiza mediante una unidad de control desarrollada por Marelli, y una plataforma inercial con el sello de Continental. El acelerador electrónico permite elegir entre cinco modos de conducción, que determinan el comportamiento del control de tracción, el freno motor o el ABS. Y la instrumentación se completa mediante una pantalla digital TFT de cinco pulgadas.

La Moto Guzzi Stelvio cuesta 17.400 euros

Conseguir la Moto Guzzi Stelvio no implica de ninguna inversión astronómica, y la puedes conseguir si pagas un total de 17.400 euros, lo que nos parece un precio más que justo y razonable.