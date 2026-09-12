Moto Guzzi vuelve a enamorar con una moto inconfundible que mantiene intacto el carácter de la marca

Coches y Motos 12 SEP 2026 - 23:56h.

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Desde Moto Guzzi siempre son capaces de sorprendernos, y así lo han vuelto a demostrar con un modelo que es extremadamente bonito e increíble en todos los sentidos. Porque la V7 Sport es una oda al buen gusto, y una de las últimas maravillas que se pueden encontrar en el catálogo, al ofrecer unas prestaciones increíbles. Y se renovó en 2025 para recibir una serie de mejoras todavía más llamativas, y acabar por convertirse en una compra segura.

Cuenta en su interior con un propulsor en V, refrigerado por aire, con dos válvulas por cilindro, y una cilindrada de 853 centímetros cúbicos. La potencia que declara es de 67 CV a 6.900 revoluciones por minuto, con un par máximo de 79 Nm a 4.400 rpm. Es un motor agradable desde bajas revoluciones, y cuenta con un acelerador electrónico incorporado que gestiona la potencia que entrega, así como también el control de tracción o los tres modos de conducción.

También monta una plataforma inercial que gestiona el ABS, desarrollado por Continental, y el control de tracción, ambos sensibles a la inclinación, mientras que el control de velocidad de crucero se incluye de serie. Sus acabados no dejan a nadie indiferente, con detalles exclusivos como las inserciones de aluminio en los paneles laterales, o los soportes del faro, también fabricados en metal. Y en la instrumentación nos topamos con una pantalla LCD de forma circular y elegante.

La Moto Guzzi V7 Sport cuesta 11.400 euros

Lejos de lo que podíamos haber llegado a imaginar en un principio, la Moto Guzzi V7 Sport tiene un precio más que accesible para todos los bolsillos, pudiendo ser tuya si desembolsas un total de 11.400 euros. Una cantidad que se ajusta a la perfección en todos los presupuestos, y que se puede pagar sin mucho esfuerzo.