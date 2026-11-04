La nueva QJ Motor SRK 800 es, para muchos, la naked más bonita de la historia de la marca

Coches y Motos 04 NOV 2026 - 13:33h.

Combina una estética moderna con un rendimiento a la altura de su categoría

La nueva QJ Motor es, para muchos, la moto más bonita de la marca

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La QJ Motor SRK 800 es una de las naked más bonitas de las que puede presumir la firma asiática, teniéndola como referencia en muchos aspectos. Desde su diseño hasta sus prestaciones nos parece una compra muy interesante de realizar, y de la que difícilmente nos podamos llegar a arrepentir en ningún momento. Esto es lo que la convierte en una moto tan interesante y apetecible, con todo lo necesario para destacar por encima de las demás.

Combina una estética moderna con un rendimiento a la altura de su categoría, teniendo seis años de garantía oficial incluida en el precio, y con dos colores a elegir, que son el blanco y el negro. Se puede limitar para el carné A2, y entrega una potencia lineal y controlable. La suavidad y la limitación de las vibraciones van de la mano, y el propulsor que tiene equipado es de cuatro cilindros, con una cilindrada de 778 centímetros cúbicos, con doble árbol de levas y refrigeración líquida.

La potencia que entrega es de 95 CV a 10.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 75 Nm a 7.500 rpm, e incluye de serie el quickshifter bidireccional o el sistema de encendido Magneti Marelli. Dispone de un ABS desarrollado por Bosch, control de tracción, control de velocidad de crucero o tres modos de conducción seleccionables, y en la instrumentación nos podemos encontrar con una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad.

Precio de la QJ Motor SRK 800

Si deseas conseguir esta QJ Motor SRK 800, lo que te hará falta será pagar un total de 7.499 euros, un precio que la sitúa al alcance de todos los bolsillos. Esto la convierte en una compra tan accesible e interesante de realizar, para que no haya quejas.