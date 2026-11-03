QJ Motor eleva su apuesta deportiva con un diseño mucho más bonito

Coches y Motos 03 NOV 2026 - 15:25h.

En QJ Motor han hecho una importante apuesta por una deportiva

QJ Motor pone una trail A2 en el radar de quienes sueñan con aventura

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En QJ Motor han hecho una importante apuesta por una deportiva que presume de un diseño increíblemente bonito, a la que no le falta de nada. Y es que la SRK 800 RR eleva el listón con un diseño irresistible, que se encuentra disponible únicamente en color rojo, y que dispone de seis años de garantía oficial. No tenemos ninguna duda de que son muy pocas las motos que se puedan colocar a su misma altura, y todos los elogios que le puedan dedicar son más que merecidos.

Integra varios apéndices aerodinámicos inspirados en las motos de competición, elementos que han sido probados en el túnel de viento, y que resultan complementos magníficos para mejorar sus prestaciones. Si hablamos del motor, tiene equipado un propulsor de cuatro cilindros y 778 centímetros cúbicos de cilindrada, con doble árbol de levas y refrigeración líquida, que rinde a una potencia de 95 CV a 10.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 75 Nm a 8.500 rpm.

Se puede limitar en caso de que dispongas del carné A2, y la entrega de potencia es lineal y controlable, con una suavidad y limitación de las vibraciones muy estudiada. Equipa un quickshifter bidireccional, y pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos, con sistema de encendido y de gestión de la inyección de la marca Magneti Marelli. La IMU de seis ejes se encarga de gestionar todo lo necesario, como los tres modos de conducción, el ABS, el control de tracción o el control de velocidad de crucero, y no le falta la pantalla TFT de cinco pulgadas.

La QJ Motor SRK 800 RR cuesta 7.999 euros

Lo más sorprendente de todo es que puedas conseguir esta QJ Motor SRK 800 RR en caso de que pagues una cifra muy accesible, de apenas 7.999 euros.