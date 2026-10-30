La nueva Benda LFC 700 Pro es, para muchos, la moto más bonita de la historia de la marca
El motor que equipa esta moto es de cuatro cilindros en línea
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Todo el reconocimiento que se le pueda dar a la Benda LFC 700 Pro nos parece poco. Hay mucha gente que ya se atreve a definirla como la moto más bonita de la historia de la marca, y reúne los requisitos necesarios para ser considerada como una compra segura, combinando prestaciones, equipamiento y calidad. Y, por supuesto, lo que más llama la atención a simple vista es su diseño futurista, muy original y único, que la hace imposible de confundir.
El motor que equipa esta moto es de cuatro cilindros en línea, gestionado por un sistema Bosch que busca ofrecer una respuesta suave pero contundente en cualquier rango de revoluciones. Se alimenta a través de un sistema Ram Air, cuya toma está ubicada bajo el faro delantero, y que hace que tenga un toque muy particular en el frontal. Por lo demás, la cilindrada de esta moto es de 676 centímetros cúbicos, con refrigeración líquida, y declara una potencia de 77,8 CV a 10.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 60 Nm a 8.000 rpm.
Alcanza una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, y cuenta con unas suspensiones y una horquilla de marca KYB, pinzas radiales Brembo o ABS de doble canal desarrollado por Bosch. Las ópticas de esta moto son full LED, y también es necesario destacar la pantalla TFT de cinco pulgadas a todo color con conectividad que se encuentra en la instrumentación. Pero su principal punto fuerte es el razonable coste que le han colocado.
La Benda LFC 700 Pro tiene precio
Te llevarás las manos a la cabeza en cuanto veas el irrisorio coste que se necesita desembolsar a cambio de esta Benda LFC 700 Pro, pues parece mentira que le hayan colocado un precio de apenas 13.940 euros.