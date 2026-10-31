Husqvarna demuestra que una moto pequeña también puede tener un diseño rompedor

Coches y Motos 31 OCT 2026 - 12:22h.

Además cuenta con la homologación Euro 5+

La nueva Husqvarna es, sin duda, la moto más atractiva de la marca

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La Husqvarna TE 300 Pro es una moto pequeña, pero increíble al mismo tiempo, gracias a su diseño rompedor, y a sus magníficas prestaciones. Es de dos tiempos, siendo muy completa y competitiva a partes iguales, con una lista de componentes mejorados y una estética llamativa, que además cuenta con la homologación Euro 5+. Esto la hace tan irresistible, y además se ha actualizado recientemente, para hacerla aún más completa.

En la parte ciclo, se pueden destacar las llantas Excel Takasago, equipadas con discos de freno Galfer, que trabajan junto a unos frenos Brembo. Las suspensiones son WP XACT, y la guinda del pastel la pone la corona Supersprox Stealth. Su propulsor es de 293 centímetros cúbicos de cilindrada, que la convierte en una auténtica bestia, con sistema de inyección en el cuerpo de aceleración TBI. Y los componentes internos garantizan una gran durabilidad.

Incorpora un depósito de aceite de mezcla con una bomba que se encarga de inyectar la cantidad precisa en cada momento, y tiene dos mapas de motos que garantizan una óptima respuesta del motor. La potencia que declara es de 49 CV, y es una moto ideal para la competición de enduro. Su diseño no pasa desapercibido, y no nos cabe ni la más mínima duda de que es una de las mejores compras que se pueden hacer ahora mismo.

La Husqvarna TE 300 Pro cuesta 12.895 euros

Conseguir la Husqvarna TE 300 Pro no implica de ningún desembolso descomunal. Es cierto que no es tan barata como otras del mismo segmento, pero es que está mucho mejor preparada que la mayoría. Esto explica su coste de 12.895 euros, que aunque pueda parecer algo elevado, merece mucho la pena pagar sin ningún tipo de duda.