La CF MOTO 450MT tiene una estética aventurera que resulta más atractiva que la Honda NX500
Desde CF Moto han vuelto a sorprender con una moto que consigue imponerse a rivales como la Honda NX 500, gracias a su estética aventurera y a su diseño robusto. La 450 MT es una trail enfocada para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2, y que cuenta con la homologación Euro 5+, lo que la hace tan apetecible con respecto a las demás. Así que, si buscas una moto de este estilo, puede ser la elección más acertada, viendo su relación calidad precio.
Su estética está marcada por un frontal inspirado en las motos de rally, con un carenado superior que queda incrustado en un doble faro de posición vertical. El depósito no es especialmente voluminoso, para facilitar una ergonomía cómoda, y tiene una capacidad de 17,5 litros, lo que se traduce en una interesante autonomía. Además, su consumo es realmente ajustado. En cuanto a su mecánica, tiene una inspiración off road, con un propulsor de dos cilindros y de 450 centímetros cúbicos, de refrigeración líquida, con embrague anti-rebote y control de tracción desconectable.
Entrega 44 CV de potencia, y las suspensiones que tiene son de marca KYB, con frenos J.Juan. Su equipamiento tampoco se queda corto en ningún aspecto, pudiendo contar con una pantalla TFT con conectividad que te permite conocer en todo momento los datos que necesitas saber de la moto. Para nosotros, es una elección magnífica y una apuesta que no tiene riesgo ninguno, por lo que merece mucho la pena conseguir esta moto.
La CF Moto 450 MT cuesta 6.495 euros
Conseguir la CF Moto 450 MT no implica de una inversión galáctica, y bastará con que deposites un total de 6.495 euros, algo que nos parece hasta difícil de creer. Porque son pocas las motos que ofrezcan tanto a cambio de un precio tan razonable, lo que la hace irresistible.