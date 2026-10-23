BMW reivindica su lado más clásico con una roadster que combina personalidad, elegancia y estética

Coches y Motos 23 OCT 2026 - 22:20h.

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Cuando hablamos de las motos más interesantes que tiene BMW en su stock, es necesario mencionar una Roadster que combina personalidad, elegancia y estética. Y es que la R 12 nineT dispone de todo lo que hace falta para marcar la diferencia, siendo una de las mejores que se han diseñado jamás. Es una de las estrellas dentro del catálogo, y una de las más vendidas, que en 2024 sufrió una importante actualización para hacerla un 10.

Por ejemplo, se mejoró el chasis para hacerlo más completo, también se revisó la ergonomía, se reubicó el amortiguador trasero y se incluyeron de serie muchas más ayudas para la conducción. A nivel estético sí que es cierto que no sufrió de grandes variaciones, pero porque no le hacían falta, pues ya era una de las más bonitas. Y tampoco hubo cambios en su sensacional motor, de disposición bóxer, y con una cilindrada de 1170 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y aceite.

Entrega una potencia de 109 CV a 7.000 revoluciones por minuto, con un increíble par máximo de 115 Nm a 6.500 rpm. También cuenta con acelerador electrónico que gestiona los tres modos de conducción, y el paquete electrónico se completa con el control dinámico de tracción, el control electrónico del par motor o el ABS Pro, gestionado a través de una IMU. Esto se puede ampliar con el paquete opcional, que se paga aparte, y que también incluye instrumentación digital, quickshifter bidireccional o puños calefactables.

La BMW R 12 nineT cuesta 18.250 euros

Si te decides a conseguir la BMW R 12 nineT, una inversión de la que tenemos dudas de que te llegues a arrepentir en algún momento de tu vida, lo que vas a necesitar pagar es un total de 18.250 euros, un precio totalmente justificado.