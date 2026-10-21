DS acerca su particular idea del lujo a más bolsillos con uno de sus modelos más atractivos

Coches y Motos 21 OCT 2026 - 19:52h.

El DS 3 es un coche magnífico y que nos apasiona

El nuevo DS presume de un diseño que, para muchos, no tiene rival

Compartir







Si buscas un coche diferente, llamativo y con un buen nivel de acabados a partes iguales, entonces el DS 3 es todo lo que necesitas. Es un coche cómodo, con una suavidad notable y perfecto a la hora de hacer viajes, con un aspecto minimalista en su interior. Esto no quiere decir que no sea bonito, pero a diferencias de otros modelos, renunciar a la estética para ganar puntos en confort, aunque las plazas traseras sean un poco justas.

Mide 4,12 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,53 metros de alto, y destaca por su frontal dinámico. Dependiendo del acabado que elijas, hay dos opciones, podrás encontrar un nivel de equipamiento más avanzado o uno más modesto, pero el más básico tampoco está nada mal. Porque presume de una pantalla central táctil de 10,3 pulgadas, faros LED automáticos, sensores de aparcamiento traseros o climatizador automático. El más avanzado, en cambio, también incluye cámara de visión periférica de 360 grados, llantas de aleación de 18 pulgadas y un acabado más premium y deportivo.

Dos opciones de motorización para el DS 3

Si hablamos del motor, existen dos alternativas para que escojas. La híbrida no enchufable, que entrega una potencia total de 145 CV y una caja de cambios automática de seis velocidades, y la 100% eléctrica, de 156 CV y una autonomía superior a los 400 kilómetros.

PUEDE INTERESARTE DS tiene un modelo para los que no quiere pagar el precio de un Mercedes

El precio del DS 3 es de 26.828 euros

Si quieres un buen coche en relación calidad y precio, no hay duda de que el DS3 es la opción que buscas. Porque por 26.828 euros, puedes conseguir su versión más básica, sin extras ni acabados premium. Difícilmente podrás encontrar algo mejor, ya que por esa cantidad, son pocos los modelos que quedan en el mercado a día de hoy, desgraciadamente.