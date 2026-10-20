Jaecoo juega la carta del precio para hacerse un hueco entre los SUV de estética más robusta

Coches y Motos 20 OCT 2026 - 21:47h.

Desde Jaecoo tienen un coche que nos parece asombroso

El nuevo Jaecoo es, para muchos, el modelo más atractivo que ha presentado la marca

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El Jaecoo 5 es uno de los mejores SUV que existen, al combinar todo lo necesario, que es una estética llamativa con un buen nivel de equipamiento y de prestaciones. Esto hace que sea difícil de dejar pasar por alto, y al que le acompaña el irrisorio precio que le han colocado. Han dado con la clave del éxito, y no nos sorprende en absoluto que haya tenido tan buena acogida desde el momento exacto en el que salió a la venta por primera vez.

Es un coche de 4,38 metros de longitud, 1,86 metros de ancho y 1,65 metros de alto. Su maletero de 480 litros de capacidad lo hacen especialmente cómodo y útil, en especial, para las familias. Y a nivel de equipamiento, apuesta por la tecnología por encima de todo, sin renunciar al confort. Podemos destacar el cuadro digital de 8,8 pulgadas, la pantalla multimedia de 13,2 pulgadas con compatibilidad Apple CarPlay y Android Auto, y una garantía de hasta siete años.

Se puede elegir entre tres motores diferente para el Jaecoo 5

Desde Jaecoo te dan la oportunidad de escoger entre tres motores diferentes para este modelo. El primero es de gasolina y 145 CV, con transmisión automática y tracción delantera, y un consumo de siete litros por cada 100 kilómetros. El segundo es híbrido, y más equilibrado, mientras que el eléctrico tiene una autonomía de 400 kilómetros, aunque los dos últimos todavía no han salido a la venta.

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El precio del Jaecoo 5 empieza en 27.500 euros

Sin duda alguna, el precio del Jaecoo 5 hace que sea un coche tan apetecible. Y es que no vas a tener que hipotecarte, y con realizar una inversión de 27.500 euros, vas a poder tener la opción más básica.