El nuevo Jaecoo es, para muchos, el modelo más atractivo que ha presentado la marca

Coches y Motos 09 AGO 2026 - 20:08h.

428 CV de potencia y más de 130 km de autonomía eléctrica

Jaecoo tiene un SUV híbrido que cuesta menos de 24.000 euros, y es muy top

Compartir







Jaecoo ha simplificado al máximo la compra de su buque insignia. El Jaecoo 8 llega con una sola mecánica y un único acabado. El comprador únicamente debe decidir entre cinco o siete plazas. Esta fórmula directa acompaña a un SUV grande, potente y cargado de equipamiento desde 44.190 euros.

Su presencia explica buena parte de la expectación. Mide 4,82 metros de largo, 1,93 de ancho y 1,71 de alto. La batalla alcanza 2,82 metros. Son dimensiones cercanas a modelos familiares de categorías superiores. También permiten ofrecer un habitáculo amplio sin renunciar a unas proporciones equilibradas y elegantes.

PUEDE INTERESARTE Jaecoo 5, el SUV que entiende a perros y gatos

Espacio para toda la familia, incluida la mascota

El espacio constituye otro argumento importante. Con cinco plazas, el maletero ofrece 738 litros. Al abatir los asientos, la capacidad puede crecer hasta 2.021 litros. La alternativa de siete plazas añade versatilidad para familias numerosas. Así puede competir con Hyundai Santa Fe, Ebro s900, Mazda CX-60 y DS 7.

PUEDE INTERESARTE Te contamos por qué el Jaecoo 5 será el gran éxito de 2026

La única mecánica disponible es híbrida enchufable. Combina un motor 1.5 TGDI de gasolina con otro eléctrico de 143 CV. El conjunto desarrolla 428 CV y 580 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,8 segundos y alcanza 180 km/h. Son prestaciones propias de un SUV deportivo.

Su sistema permite recorrer 134 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo WLTP. El consumo combinado homologado queda en 2,1 litros cada 100 kilómetros. Ambas cifras dependen del uso y de mantener cargada la batería. Aun así, ofrece una combinación atractiva entre desplazamientos cotidianos silenciosos y viajes largos sin preocupación.

PUEDE INTERESARTE Jaecoo triunfa en España: su modelo estrella ya está en el top 30

Una versión mecánica y un solo acabado

El acabado Exclusive eleva especialmente la sensación de lujo. Incluye cuero, techo panorámico y llantas de 20 pulgadas. Los asientos delanteros tienen calefacción, ventilación y masaje. La segunda fila también añade calefacción y ventilación. Hay equipo SONY, iluminación ambiental, Head-Up Display y dos pantallas digitales de 12,3 pulgadas.

Tampoco escatima en seguridad. Incorpora crucero adaptativo, cámara de 540 grados, detector de ángulo muerto y frenada autónoma. Añade asistentes de carril, tráfico cruzado y atascos.