Gonzalo Serrano se queda sorprendido con el Jaecoo 8 SHS, un SUV híbrido de 45.000 euros
En 'Más Que Coches', Gonzalo Serrano prueba el Jaecoo 8 SHS
Gonzalo Serrano prueba el SUV híbrido más 'premium' del mercado actual, el DS7
El diseño y el tamaño es una de las primeras cosas que sorprenden a Gonzalo Serrano. Y es que el Jaecoo 8 SHS es una auténtica bestialidad. En el último programa de 'Más Que Coches', el periodista se pone al volante de un híbrido muy especial.
Serrano destaca rápidamente el frontal y los perfiles del coche, para darle protagonista a la enorme parrilla central. Tiene una zona inferior curiosa, con grupos ópticos algo escasos; y con una zona lateral muy innovadora. "Es un coche muy visual", apunta.
Gonzalo Serrano y el Jaecoo 8
Por dentro, el Jaecoo 8 SHS tiene un sistema de control de los asientos muy parecido al de Mercedes. Al menos, eso destaca Serrano en 'MQC'. También habla de la buena calidad, de una zona del conductor algo peculiar y con una enorme pantalla central con infoentretenimiento muy abultado. Las entradas de aire están debajo de las pantallas: la calidad la están cuidando mucho. "Este tipo de marcas, que empiezan a entrar fuerte en el mercado, miden todo esto a la perfección", destaca Serrano.
En carretera la historia mejora por completo. El Jaecoo 8 es un híbrido a la altura de las expectativas, y cuando Serrano resume sus características técnicas se corrobora. El periodista analiza la velocidad punta de 180 kilómetros por hora, el paso de 0 a 100 en 5'8 segundos. Además, añade: una autonomía eléctrica de 134 kilómetros y, por solo, 45.000 euros. "Por un automóvil con etiqueta CERO, siete plazas, maletero gigantesco, 428CV... Es una cifra a considerar", zanja. Todos los detalles los puedes ver en el vídeo superior.