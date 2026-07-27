Coches y Motos 27 JUL 2026 - 18:15h.

Una de las opciones más inteligentes del momento entre los C-SUV híbridos

Jaecco aprieta al Skoda Kodiaq con una alternativa más atractiva

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El JAECOO 7 es un SUV que parece pertenecer a una categoría superior. Su carrocería tiene presencia. El frontal es imponente y las proporciones transmiten robustez. No apuesta por una estética discreta. Tampoco por un interior sencillo. Su objetivo es ofrecer una experiencia cercana al lujo sin exigir un presupuesto reservado a pocos compradores.

Por tamaño se sitúa en el corazón del mercado. Mide 4,50 metros de largo y 1,87 metros de ancho. Compite con modelos como el Kia Sportage y el MG HS. Frente a ellos juega la carta de la relación calidad-precio, aunque también destaca por su tecnología y la presentación de sus materiales.

Parece un premium en todo menos en su precio low cost

El habitáculo es uno de sus argumentos. Incluye un cuadro digital de 10,25 pulgadas y una pantalla multimedia vertical de 14,8 pulgadas. Tiene navegador 3D, conectividad inalámbrica y cargador para el móvil. Incorpora iluminación ambiental, climatizador bizona y asientos delanteros eléctricos, calefactados y ventilados.

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La practicidad está presente. Su maletero ofrece 424 litros, una capacidad suficiente para el uso familiar. Al abatir los asientos traseros crece hasta 1.349 litros. Además, dispone de portón eléctrico, acceso sin llave y techo solar panorámico. Elementos que refuerzan la sensación de estar ante un automóvil más caro.

Dos mecánicas híbridas muy eficientes y prestacionales

Una opción mecánica es el SHS-H, un híbrido autorrecargable de 224 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos y homologa 5,5 litros cada 100 kilómetros. Se anuncia desde 27.690 euros con promociones. Una cifra atractiva para un SUV híbrido de este tamaño y con dotación.

Por 300 euros adicionales aparece el SHS-P híbrido enchufable. Eleva la potencia hasta 279 CV y declara un consumo de 2,4 l/100 km. Sus emisiones son de 23 g/km. Completa el 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y parte de 27.990 euros aplicando las promociones.

Los acabados Pure, Select, Business y Exclusive ofrecen equipamiento. Desde el primero incluye llantas de 19 pulgadas, faros Full LED, cámaras 3D y control de crucero adaptativo. Suma frenada autónoma, detector de ángulo muerto y asistente de atascos. La garantía de siete años o 150.000 kilómetros completa una propuesta imposible de ignorar.