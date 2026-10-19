El nuevo Ford es, para muchos, el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 19 OCT 2026 - 18:22h.

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En Ford han renovado el Mustang, para convertirlo en descapotable, siendo la generación más reciente del modelo que nació en 1966, hace 60 años. Tiene una longitud de 4,81 metros de largo, y la esencia original sigue presente gracias a la configuración mecánica inalterada, con tracción trasera y un motor potente, que siempre ha caracterizado este coche. En cuanto a la capota, es de lona y con un mecanismo de apertura simple, que es semi automático.

Si buscas un coche con unas prestaciones excelentes, que te haga disfrutar cada vez que vas al volante, no hay ninguna duda de que esta puede ser la opción que más te interese. Se presenta como una interesante alternativa para otros modelos de un estilo similar, como pueden ser el BMW Serie 4 Cabrio, el Mercedes Benz Clase E Cabrio o el Jaguar F-Type, aunque hay que decir que es menos lujoso, pero mucho más divertido y potente, cambiando diseño por prestaciones.

El increíble motor que equipa el Ford Mustang Cabrio

Hay dos opciones para elegir el motor del Ford Mustang Cabrio, siendo ambos igual de interesantes. El primero es un V8 atmosférico de más de 480 CV, mientras que el otro es de cuatro cilindros Ecoboost, con una potencia determinada. Y se puede escoger entre un cambio manual de seis velocidades, o uno automático de hasta diez velocidades.

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El Ford Mustang Cabrio tiene un precio de 69.578 euros

Conseguir el Ford Mustang Cabrio no es fácil. Solo unos pocos afortunados se pueden permitir el lujo de tener este auténtico avión en su garaje, y es pagando a cambio una importante cantidad de dinero. Para ser más concretos, lo que necesitas poner encima de la mesa es un total de 69.578 euros, un precio que, aunque sea alto, está justificado.