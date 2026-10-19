Moto Morini pone al alcance de más bolsillos una de sus motos más exclusivas

Coches y Motos 19 OCT 2026 - 14:52h.

Se puede limitar sin problema para los usuarios que tan solo disponen del carné A2

Para la mayoría, mejor que la Moto Marini Corsaro 750, con una gran relación calidad y precio

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En Moto Marini han pensado en contentar a todo el mundo, y la mejor manera que han encontrado es poniendo al alcance de mucha gente una de sus motos más exclusivas. Esa es la X-Cape, una de las mejores trail que se han diseñado, y que tiene una estética magnífica, con unas prestaciones que no se quedan atrás. Se puede limitar sin problema para los usuarios que tan solo disponen del carné A2, y estamos convencidos de que es un acierto garantizado.

Su enfoque es touring, con una parte delantera afilada donde el amplio carenado se fusiona con el frontal que recoge la doble óptica, con iluminación full LED. La ergonomía está cuidada y analizada para que sea lo más cómoda posible, y su depósito de combustible es de unos increíbles 18 litros, lo que se traslada en una autonomía sensacional. El peso de la moto supera los 210 kilos, por lo que es una moto pesada, teniendo en cuenta que su motor es de 649 centímetros cúbicos de cilindrada.

Dicho propulsor es de dos cilindros en línea, con una potencia de 60 CV a 8.250 revoluciones por minuto, y un par máximo que se ubica en los 56 Nm a 7.000 rpm. La entrega es lineal, siendo una moto fácil de conducir, y con un consumo medio de 4,5 litros por cada 100 kilómetros, que no está nada mal. No cuenta con ayudas electrónicas como el embrague anti-rebote, el control de tracción o modos de conducción, pero sí que tiene ABS desconectable, desarrollado por Bosch, y modo off road. Y en el equipamiento, se incluye una pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad.

La Moto Marini X-Cape cuesta 7.290 euros

Si deseas llevarte a casa la Moto Marini X-Cape, lo que vas a necesitar es un desembolso total de 7.290 euros, que sin duda no está nada mal.