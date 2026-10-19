Redacción ElDesmarque Madrid, 19 OCT 2026 - 12:37h.

La defensa del FC Barcelona recuerda cómo conoció lo ocurrido en la celebración del Mundial y lamenta que la polémica eclipsara el triunfo

El secreto del hermano de Jenni Hermoso tras una cena con Vinicius: "Le dijeron que ganaba el Balón de Oro"

Compartir







La celebración del Mundial de 2023 por parte de la Selección Española Femenina de Fútbol debía ser uno de los recuerdos más felices de la carrera de Irene Paredes y sus compañeras, sin embargo, el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso durante la entrega de medallas terminó eclipsando buena parte de aquel histórico triunfo. En una entrevista con EITB (Euskal Irrati Telebista), la defensa del Barcelona ha recordado cómo se enteró de lo sucedido, su reacción y la frustración que todavía siente al comprobar que el nombre del expresidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) sigue ligado a una conquista que pertenece a las futbolistas.

Irene Paredes explica cómo se enteró del beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso

La capitana de la selección ha reconocido que inicialmente celebró el título mundial, pero que su estado de ánimo cambió cuando conoció los detalles del episodio. El triunfo había llegado después de un año complicado para el equipo, marcado por conflictos internos y reivindicaciones de las jugadoras para mejorar las condiciones de trabajo. "Brutal. Indescriptible", resumió. "Las que fuimos arrimamos el hombro y curramos un montón. Con un mismo objetivo y sacamos aquello adelante".

PUEDE INTERESARTE Marruecos se carga a Jorge Vilda de la selección femenina a meses del Mundial

Sobre el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso, la jugadora ha recordado que, en un primer momento, no comprendió lo que su compañera le estaba contando. "A mí me lo cuenta Jenni en el vestuario. Yo en aquel momento le entendí que se había dado un pico con la reina. Y al rato entendí lo que había pasado", explicó. Más tarde, cuando asimiló la situación, comprendió la gravedad de lo sucedido. "Lo tuve muy claro, me di cuenta enseguida de que aquello no tenía ningún sentido, ni gracia", dijo.

Irene Paredes: "Era nuestro momento, el de celebrar nosotras"

La central no ha ocultado su enfado por la manera en que el beso de Rubiales desplazó el foco del triunfo de la Selección Española. "Claro que me jode. Que salga más su nombre que el nuestro", comentó. Paredes considera que Rubiales se apropió del protagonismo en un momento que debía pertenecer a las jugadoras. "Era nuestro momento, el de celebrar nosotras, no de que él metiera su nombre haciéndolo de esa manera y dejando a una compañera mal, luego intentando manejarla con amenazas", afirmó.

La internacional también ha reflexionado sobre las consecuencias que tuvo el episodio para la RFEF. Aunque le habría gustado que la historia del Mundial se contase sin aquella polémica, reconoce que la repercusión pública dificultó que se ocultara lo sucedido y contribuyó a impulsar cambios en la Federación. "Él mismo, lo que hizo, le delató y gracias a que lo viera todo el mundo ha podido haber cambios. No ha habido manera de esconderlo", concluyó.