Más bonita, accesible y, para algunos, una opción mejor que la Benelli TRK 702
En 2025 se actualizó, para que su diseño estuviera más enfocado hacia el uso off road
Benelli tiene una deportiva tan completa y fácil de llevar que puede competir con modelos más caros
Hay una moto que nos parece más bonita incluso que la Benelli TRK 702, lo que son palabras mayores, y que, además, también es más barata, y, por lo tanto, más accesible. Se trata de una de las propuestas más interesantes y llamativas que hay en el segmento de las trail, con un precio contenido y unas prestaciones más que aceptables. Así es la QJ Motor SRT 700 X, que aparte está disponible en tres colores diferentes, como son el gris, el rojo y el blanco.
En 2025 se actualizó, para que su diseño estuviera más enfocado hacia el uso off road, aparte de mejorar la calidad de los componentes en frenos y suspensiones, y mejorar el equipamiento. El resultado es una moto sensacional, que cuenta con la homologación Euro 5+, con un propulsor de 698 centímetros cúbicos de cilindrada, de refrigeración líquida, capaz de entregar una potencia de 73,5 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 67 Nm a 6.000 rpm.
Este motor se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, y prescinde de muchas ayudas electrónicas, para disfrutar de una conducción clásica. El embrague que tiene incorporado es sin sistema anti-rebote, y hay seis marchas, como es habitual. Se puede limitar para el carné A2, y en la parte ciclo, encontramos horquilla y amortiguador Marzocchi, pinzas de freno Brembo o sistema ABS desarrollado por Bosch. A nivel de equipamiento, se puede destacar que incluye de serie asiento y puños calefactables, caballete central o una pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación con función mirror screen.
La QJ Motor SRT 700 X cuesta 7.499 euros
Si deseas adquirir la QJ Motor SRT 700 X, lo que vas a tener que hacer es pagar un total de 7.499 euros, un precio difícil de ignorar.