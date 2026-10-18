Más bonita, accesible y, para algunos, una opción mejor que la Benelli TRK 702

Coches y Motos 18 OCT 2026 - 17:42h.

En 2025 se actualizó, para que su diseño estuviera más enfocado hacia el uso off road

Benelli tiene una deportiva tan completa y fácil de llevar que puede competir con modelos más caros

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Hay una moto que nos parece más bonita incluso que la Benelli TRK 702, lo que son palabras mayores, y que, además, también es más barata, y, por lo tanto, más accesible. Se trata de una de las propuestas más interesantes y llamativas que hay en el segmento de las trail, con un precio contenido y unas prestaciones más que aceptables. Así es la QJ Motor SRT 700 X, que aparte está disponible en tres colores diferentes, como son el gris, el rojo y el blanco.

En 2025 se actualizó, para que su diseño estuviera más enfocado hacia el uso off road, aparte de mejorar la calidad de los componentes en frenos y suspensiones, y mejorar el equipamiento. El resultado es una moto sensacional, que cuenta con la homologación Euro 5+, con un propulsor de 698 centímetros cúbicos de cilindrada, de refrigeración líquida, capaz de entregar una potencia de 73,5 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 67 Nm a 6.000 rpm.

Este motor se asocia a una caja de cambios de seis velocidades, y prescinde de muchas ayudas electrónicas, para disfrutar de una conducción clásica. El embrague que tiene incorporado es sin sistema anti-rebote, y hay seis marchas, como es habitual. Se puede limitar para el carné A2, y en la parte ciclo, encontramos horquilla y amortiguador Marzocchi, pinzas de freno Brembo o sistema ABS desarrollado por Bosch. A nivel de equipamiento, se puede destacar que incluye de serie asiento y puños calefactables, caballete central o una pantalla TFT de cinco pulgadas en la instrumentación con función mirror screen.

La QJ Motor SRT 700 X cuesta 7.499 euros

Si deseas adquirir la QJ Motor SRT 700 X, lo que vas a tener que hacer es pagar un total de 7.499 euros, un precio difícil de ignorar.