Benelli tiene una deportiva tan completa y fácil de llevar que puede competir con modelos más caros

Coches y Motos 18 SEP 2026 - 18:24h.

Destaca en el apartado visual por su peculiar parte frontal

La Benelli TRK 702 sorprende con una imagen más bonita que muchas trail más caras

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Desde Benelli siempre han presumido de tener un amplio arsenal de motos de todos los tipos, y también, algunas deportivas que nos resultan impresionantes. Es el caso de la Tornado 550, que es muy interesante, gracias a su excelente relación calidad precio, y a la oportunidad que ofrece de limitarla para los usuarios que tan solo disponen del carné A2. Destaca en el apartado visual por su peculiar parte frontal, aunque lo mejor que tiene es su interior.

Porque allí es donde se puede encontrar un propulsor de dos cilindros en línea, con distribución por doble árbol de levas y ocho válvulas. Entrega una potencia de 56 CV a 8.250 revoluciones por minuto, además de un par máximo de 54 Nm a 5.500 rpm, y el consumo homologado no deja de sorprendernos, al ser de cuatro litros por cada 100 kilómetros. Esto, junto a su depósito de combustible de 16,5 litros de capacidad, le permite tener una autonomía tan importante.

Ofrece dos modos de motor, control de tracción desconectable y el ABS, mientras que en la instrumentación resalta la pantalla TFT de cinco pulgadas de alta resolución, con conectividad mediante Bluetooth. En la parte ciclo, queremos destacar que está construida sobre un chasis tubular de acero, anclado a un basculante de doble brazo de acero, mientras que los frenos son Brembo. No cabe duda de que es una moto excelente, y difícil de mejorar.

La Benelli Tornado 550 cuesta 6.490 euros

Algo que también incita inevitablemente a querer conseguir esta Benelli Tornado 550 es el hecho de que se pueda conseguir por un precio que es tan razonable. Para ser más concretos, tan solo se necesitan un total de 6.490 euros, lo que nos parece una cifra que merece mucho la pena desembolsar.