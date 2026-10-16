Voge acerca el estilo rally a quienes no quieren pagar como por una gran trail

Coches y Motos 16 OCT 2026 - 16:29h.

Tiene un aspecto claramente dakariano, con unas suspensiones de largo recorrido

El nuevo scooter de Voge te va a enamorar por su diseño

Compartir







Si hay una moto que es perfecta para los amantes del estilo rally, que no quieran gastarse ninguna locura en una trail de grandes dimensiones, esa es la Voge 300 Rally. Es una moto campera, diseñada para los que buscan una moto ligera para iniciarse en el off road, y que se ha actualizado recientemente para hacerla aún mejor, y con un precio más reducido. Y entre sus principales novedades en 2025, se encuentran la homologación Euro 5+ o la iluminación full LED.

Tiene un aspecto claramente dakariano, con unas suspensiones de largo recorrido, con un carenado que acoge una doble óptica LED y una pantalla parabrisas de tamaño suficiente para garantizar una óptica protección aerodinámica. Tampoco se queda corta en cuanto a equipamiento, contando de serie con protector del cárter, cubre manos, defensas laterales, soporte trasero para instalar un baúl o con ABS trasero desconectable mediante un botón.

Pasando al motor, nos encontramos con un propulsor de un solo cilindro y refrigeración líquida, de doble árbol de levas y cuatro válvulas, que rinde a una potencia de 28,5 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 25 Nm a 6.500 rpm. Unas cifras realmente interesantes para una moto de su tamaño, y que la hacen apta para usuarios con carné A2. Y en la instrumentación, se encuentra una pantalla LCD con fondo negro y dígitos en blanco.

La Voge 300 Rally tiene una oferta muy interesante

Conseguir la Voge 300 Rally ahora merece mucho la pena, gracias al irrisorio precio que le han colocado, y a la oferta que incluye, con seguro gratuito. Por lo tanto, no tienes que preocuparte por nada, y basta con poner sobre la mesa un total de 3.792 euros. Una auténtica ganga.