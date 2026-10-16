Elon Musk presenta el primer coche volador de la historia: así es el nuevo Tesla Roadster

Alberto Cercós García 16 OCT 2026 - 10:31h.

Tesla da un paso adelante histórico en el mundo de los coches

Estos son los nuevos precios del Tesla Model Y en España

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Elon Musk ha vuelto a poner el mundo del motor patas arriba. Tesla ha presentado la nueva generación del Roadster, un deportivo eléctrico que ha llevado sus prestaciones un paso más allá al incorporar tecnología aeroespacial de SpaceX. La gran sorpresa no está únicamente en su aceleración, sino en su capacidad para elevarse del suelo y realizar maniobras en el aire. La demostración, celebrada en las instalaciones de pruebas de SpaceX en Texas, dejó imágenes propias de una película de ciencia ficción: el vehículo ascendió por una rampa, llegó a quedar invertido, ejecutó una voltereta y aterrizó de forma controlada. Eso sí, todavía hay importantes incógnitas sobre su homologación y su utilización en carretera; pero la realidad es que Tesla ya tiene su primer coche volador de la historia.

El secreto del nuevo Roadster está en unos propulsores desarrollados junto a SpaceX que utilizan aire comprimido a muy alta presión, en lugar de combustible convencional para cohetes. Tesla ha anunciado tres versiones: Performance, Thrust y Rocket. La primera promete acelerar de cero a casi 100 kilómetros por hora en menos de 1,6 segundos; la Thrust, equipada con propulsores adicionales, rebaja esa cifra a menos de 0,9 segundos. La variante Rocket va todavía más lejos: es monoplaza, incorpora un sistema completo de vuelo y, según las cifras anunciadas, puede alcanzar esa velocidad en menos de 0,59 segundos. La marca también asegura que el deportivo superará los 370 kilómetros por hora y ofrecerá más de 480 kilómetros de autonomía. Unas cifras espectaculares que, por ahora, habrá que comprobar en condiciones reales.

El Telsa Roadster, un salto al vacío

La presentación también pone fin, al menos sobre el papel, a una espera interminable. Tesla mostró el proyecto en 2017 y prometió inicialmente entregas para 2020, pero los retrasos fueron acumulándose durante años. Ahora, el objetivo de la compañía es comenzar la producción en 2028, aunque todavía no ha concretado el precio definitivo ni todos los detalles comerciales. Las reservas anunciadas incluyen depósitos de 50.000 dólares para el Performance y 250.000 para el Thrust, mientras que el Rocket estará disponible únicamente por invitación.

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La gran incógnita es si esta tecnología podrá trasladarse al uso cotidiano: el modelo capaz de volar no está aprobado para circular por vías públicas. Tesla ha presentado una máquina revolucionaria, pero convertir el espectáculo en un coche utilizable será el verdadero desafío.