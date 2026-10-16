El nuevo KGM es, para la mayoría, el más atractivo del catálogo

Coches y Motos 16 OCT 2026 - 06:02h.

Una versión ideal para profesionales con hasta 1.600 litros de capacidad de carga

El nuevo KGM es el más bonito de la historia de la marca

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KGM continúa ampliando su oferta con propuestas que buscan diferenciarse de los fabricantes tradicionales. Una de las más interesantes es el Torres EVX Van, una variante comercial del conocido SUV eléctrico de la marca coreana. Este modelo conserva su diseño robusto y su tecnología, pero añade un planteamiento especialmente práctico. Su homologación N1 permite orientarlo al transporte profesional sin renunciar a las cualidades de un todocamino moderno.

A primera vista, el Torres EVX Van apenas se distingue del SUV convencional. Mantiene una carrocería de líneas rectas, un frontal imponente y una imagen que recuerda a los todoterrenos clásicos. Sin embargo, su principal virtud está en el aprovechamiento del espacio. Con 4,72 metros de longitud y una batalla de 2,68 metros, ofrece unas dimensiones generosas para transportar mercancías.

Cabe todo

El compartimento de carga dispone de 839 litros de capacidad, ampliables hasta 1.662 litros. Estas cifras convierten al modelo en una alternativa interesante para profesionales que necesitan espacio, pero prefieren evitar una furgoneta convencional. Además, su configuración eléctrica permite afrontar desplazamientos urbanos sin emisiones directas y con las ventajas correspondientes a la etiqueta CERO de la DGT.

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En el apartado mecánico, el KGM Torres EVX Van desarrolla 207 CV y 339 Nm de par máximo. Su motor eléctrico permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8,11 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 175 km/h. Son prestaciones más que suficientes para un vehículo de estas características, incluso cuando debe afrontar desplazamientos por carretera.

Hasta 635 km de autonomía en ciclo urbano

La batería LFP de 73,4 kWh, suministrada por BYD, constituye otro de sus argumentos. KGM anuncia una autonomía de 462 kilómetros WLTP, que puede aumentar hasta 635 kilómetros en ciclo urbano. Estas cifras permiten cubrir numerosas jornadas de trabajo sin necesidad de recargar constantemente, aunque la autonomía real dependerá de las condiciones de utilización.

La gama ofrece dos acabados, Trend y Life. Desde el primero incorpora dos pantallas de 12,3 pulgadas, climatizador bizona, faros LED y llantas de 18 pulgadas. También dispone de acceso sin llave, portón eléctrico, cámara trasera y sensores de aparcamiento. El equipamiento de seguridad incluye control de crucero adaptativo, frenada automática y asistente de mantenimiento de carril.

Y atención al argumento definitivo: su precio. El KGM Torres EVX Van parte de 18.950 euros, con todas las promociones aplicadas. Poco más que decir.