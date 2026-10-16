Mercedes abre las puertas de su universo SUV con una de sus propuestas más compactas

Coches y Motos 16 OCT 2026 - 07:36h.

Uno de los SUV premium más vendidos en todo el mundo y también el más asequible de Mercedes

No es ni un Mercedes, ni un Audi, pero este premium italiano es muy top

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No hace falta dar el salto a un SUV de grandes dimensiones para disfrutar de todo lo que ofrece Mercedes-Benz. La marca alemana tiene en el GLA una de sus propuestas más interesantes para quienes buscan un coche prémium, cómodo y fácil de manejar. Su fórmula funciona. Tanto que se ha situado como el segundo Mercedes más vendido en España en 2025 y 2026, solo por detrás del GLC.

Una de las claves del GLA está en su capacidad para adaptarse a diferentes necesidades. Con 4,41 metros de longitud, resulta manejable en ciudad y ofrece espacio suficiente para viajar. Su distancia entre ejes de 2,73 metros favorece la habitabilidad. El maletero dispone de 425 litros, ampliables hasta 1.420. Unas cifras que le permiten competir con el BMW X1, Audi Q3 y Volvo XC40.

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Pero Mercedes también sabe que sus clientes esperan algo más que espacio. El acabado Progressive, incluido en la versión de acceso, ofrece un interior cuidado y bastante tecnología. Destacan las dos pantallas de 10,25 pulgadas, el navegador conectado y la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto. También incorpora climatizador bizona, asientos delanteros calefactados y un práctico portón trasero eléctrico.

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La seguridad tampoco queda en segundo plano. El GLA incluye faros LED, cámara de visión posterior y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. A ellos se suman el asistente de frenado activo, el detector de cambio involuntario de carril y el control de crucero. Un conjunto pensado para facilitar la conducción y reducir el esfuerzo en los desplazamientos diarios.

163 CV y etiqueta ECO de la DGT

¿Y cuánto cuesta entrar en el universo SUV de Mercedes? La marca anuncia el GLA 200 desde 47.575 euros. En el apartado mecánico, esta versión utiliza un motor de gasolina turbo de 1,3 litros y cuatro cilindros, asistido por un sistema híbrido ligero de 48 voltios. Desarrolla 163 CV y 270 Nm, con cambio automático de doble embrague y siete velocidades. La potencia llega a las ruedas delanteras.

Sus prestaciones resultan suficientes para afrontar cualquier viaje. El GLA acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y alcanza los 210 km/h. Homologa un consumo de 6,7 litros cada 100 kilómetros y dispone de la etiqueta ECO de la DGT, una ventaja para acceder a determinadas zonas urbanas.