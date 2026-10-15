Leapmotor acerca el eléctrico urbano a más bolsillos

Coches y Motos 15 OCT 2026 - 13:10h.

El T03 es un utilitario eléctrico con una excelente relación calidad/precio

El nuevo Leapmotor híbrido es, para muchos, el mejor

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Los coches eléctricos pequeños todavía tienen un problema importante: su precio. Aunque resultan especialmente adecuados para circular por ciudad, muchos cuestan bastante más que un utilitario de gasolina equivalente. Leapmotor intenta reducir esa diferencia con el T03, un modelo de dimensiones muy contenidas que combina una autonomía razonable, un equipamiento abundante y una tarifa especialmente competitiva cuando se aplican las promociones disponibles.

El pequeño eléctrico chino puede encontrarse anunciado desde 12.950 euros, una cifra que lo sitúa entre las opciones más económicas del mercado español. Eso sí, el precio incluye descuentos y ayudas públicas contempladas en la oferta, por lo que no equivale a su tarifa sin condiciones, situada en 19.475 euros.

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Un urbano eléctrico pensado para moverse con facilidad

El T03 mide apenas 3,62 metros de longitud. Es una cifra que permite aparcarlo en espacios reducidos y moverse con comodidad por calles estrechas, dos ventajas especialmente interesantes para quienes utilizan el coche principalmente en ciudad.

Su diseño apuesta por unas formas redondeadas, con faros de gran tamaño, un capó corto y una carrocería relativamente alta. No intenta parecer un SUV ni transmitir una imagen deportiva. Lo importante es aprovechar el espacio disponible. El habitáculo está homologado para cuatro ocupantes y ofrece una altura interior generosa teniendo en cuenta sus dimensiones. Las plazas posteriores son adecuadas para desplazamientos cotidianos, aunque no están pensadas para sustituir a las de un compacto familiar.

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El maletero tiene 210 litros. Es una capacidad suficiente para la compra o pequeñas bolsas de equipaje, pero queda limitada cuando hay que transportar objetos voluminosos. A cambio, el tamaño exterior convierte al T03 en un coche especialmente manejable.

Hasta 265 kilómetros de autonomía

El Leapmotor utiliza un motor eléctrico de 95 CV, una potencia más que suficiente para desenvolverse con agilidad en el tráfico urbano.

La respuesta inmediata del acelerador facilita las incorporaciones y permite circular con soltura sin necesidad de recurrir a una mecánica especialmente potente. La batería tiene 37,3 kWh y ofrece una autonomía homologada de 265 kilómetros WLTP. Es una cifra razonable para un automóvil pensado principalmente para recorridos cortos y desplazamientos diarios.

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También puede afrontar trayectos interurbanos, aunque su autonomía y velocidad de carga hacen menos recomendable utilizarlo habitualmente para viajes largos. Admite recarga en corriente alterna a 6,6 kW y carga rápida en corriente continua de hasta aproximadamente 48 kW. Como cualquier eléctrico, dispone de cambio automático y etiqueta CERO de la DGT, lo que permite acceder a las ventajas de circulación correspondientes en las zonas de bajas emisiones.

Mucho equipamiento para su precio

Uno de los aspectos más interesantes del T03 es que no necesita recurrir a una gama complicada para ofrecer una dotación tecnológica generosa. El acabado Design incorpora pantalla multimedia, climatizador, cámara posterior, techo panorámico fijo y diferentes asistentes de conducción.

También dispone de conectividad para teléfonos, acceso sin llave y elementos de seguridad que no siempre están presentes en los coches urbanos más económicos. Naturalmente, existen diferencias respecto a eléctricos más caros. Los materiales interiores son sencillos, el maletero es pequeño y la autonomía resulta limitada para quienes realizan desplazamientos largos con frecuencia.

Pero el T03 tampoco pretende competir con modelos de categorías superiores. Su objetivo es ofrecer un eléctrico práctico para quienes necesitan un segundo coche familiar o realizan la mayor parte de sus desplazamientos dentro de una ciudad.

Y ahí es donde su precio adquiere especial importancia. La oferta de 12.950 euros exige cumplir las condiciones anunciadas, pero demuestra hasta qué punto las promociones pueden acercar la movilidad eléctrica a presupuestos que hasta hace poco parecían reservados a modelos de combustión.

Leapmotor ha conseguido crear un urbano sencillo, bien equipado y suficientemente capaz para el uso diario. Una combinación que puede convencer a muchos conductores que quieren dar el salto al eléctrico sin realizar un desembolso demasiado elevado.