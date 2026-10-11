Porsche lleva el Cayenne Coupé a la dimensión más radical con la versión eléctrica

Coches y Motos 11 OCT 2026 - 05:10h.

Hasta 1.156 CV de potencia y más de 660 km de autonomía

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Porsche ha decidido llevar la electrificación hasta uno de sus modelos más importantes. El Cayenne ya podía comprarse con gasolina, tecnología híbrida enchufable o como eléctrico. Una alternativa que también ha llegado a la carrocería Coupé, manteniendo esa silueta más deportiva y añadiendo unas prestaciones que resultan difíciles de asociar a un SUV de semejante tamaño.

El cambio no se limita a sustituir motores. El Cayenne Coupé Electric utiliza una plataforma diferente a la de las versiones térmicas. Esto permite mejorar especialmente el espacio posterior. Incluso adultos de 1,90 metros pueden viajar cómodamente. El maletero ofrece 500 litros, a los que se suman otros 90 litros bajo el capó delantero.

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Más de 660 km de autonomía y hasta 1.156 CV de potencia

La gama eléctrica Coupé se articula inicialmente alrededor de tres versiones. Todas emplean dos motores eléctricos, uno por eje, y una enorme batería NCM de 113 kWh. Dependiendo de la variante, Porsche anuncia entre 628 y 661 kilómetros de autonomía WLTP. La arquitectura de 800 voltios admite además cargas de hasta 400 kW.

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El modelo de acceso ya resulta difícil de considerar básico. Desarrolla 408 CV, que aumentan hasta 442 CV con Overboost, y entrega 835 Nm. Pese a superar las 2,7 toneladas, acelera de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos y alcanza 230 km/h. Su autonomía máxima homologada llega a 661 kilómetros.

Pero el verdadero golpe sobre la mesa llega con el Cayenne Turbo Coupé Electric. Sus 857 CV pueden transformarse en nada menos que 1.156 CV con Overboost, acompañados de 1.500 Nm. Necesita únicamente 2,5 segundos para alcanzar 100 km/h y llega a 260 km/h. Son cifras propias de un superdeportivo trasladadas a un gran SUV.

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Un modelo fuera de lo común reservado a unos pocos bolsillos

Porsche también ha trabajado para que semejante potencia pueda aprovecharse. La dirección busca una respuesta muy precisa y la suspensión neumática controla los movimientos de la carrocería. El sistema Active Ride puede mantener el coche prácticamente plano en curvas, frenadas y aceleraciones. Sobre el papel, parece que Porsche ha conseguido rizar el rizo.

Todo ello tiene un precio acorde con sus cifras. El Cayenne Coupé Electric parte de 112.359 euros, mientras las versiones superiores pueden alcanzar los 172.235 euros antes de añadir opciones. No será precisamente un coche para todos los bolsillos. Pero con hasta 1.156 CV, más de 600 kilómetros de autonomía y cargas ultrarrápidas, Porsche ha llevado su SUV Coupé a una dimensión completamente diferente.