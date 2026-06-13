Gonzalo Serrano prueba el Porsche Taycan GTS y confirma que Porsche mantiene su ADN en la era eléctrica

Alberto Cercós García 13 JUN 2026 - 14:23h.

Gonzalo Serrano entra en un sueño único al ponerse al volante del Porsche Taycan GTS, un superdeportivo premium y eléctrico

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El Porsche Taycan GTS demuestra que la electrificación no está reñida con el ADN deportivo de la firma alemana. En una nueva prueba realizada en el último programa de 'Más que Coches', Gonzalo Serrano se puso al volante de una de las versiones más prestigiosas de la gama para comprobar de primera mano las mejoras introducidas en esta actualización. Entre ellas destacan el aumento de la potencia, que pasa de 598 a 700 caballos, y la mejora de la capacidad de carga rápida, que ahora alcanza picos de hasta 320kW. Todo ello envuelto en una carrocería que mantiene intacta la esencia de Porsche y que presume de una aerodinámica especialmente cuidada, con un coeficiente Cx de solo 0,22.

El diseño sigue apostando por rasgos característicos de la marca, como las aletas elevadas, la firma lumínica de cuatro bloques o el alerón retráctil que se despliega a partir de 120km/h. En el habitáculo, el conductor encuentra una posición de conducción más cercana a la de un deportivo que a la de una berlina de lujo. “Lo que se detecta y cambia no es otra cosa que la propia posición de conducción, que está más cerca de un deportivo como pueda ser un 911 que de una berlina”, explica el periodista. El interior combina instrumentación digital, modos de conducción específicos y unos asientos que, según Serrano, ofrecen una sujeción perfecta para aprovechar todo el potencial dinámico del vehículo.

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Gonzalo Serrano 'flipa' con las prestaciones del Porsche Taycan en carretera

Bajo la carrocería, el Taycan GTS recurre a dos motores eléctricos y una batería de 105kWh de capacidad bruta para ofrecer unas prestaciones sobresalientes. Acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,3 segundos, alcanza una velocidad máxima de 256km/h y completa el 0 a 200 km/h en solo 10,4 segundos. “¡Qué barbaridad!”, exclama Serrano al repasar unas cifras que lo sitúan entre los eléctricos más rápidos del mercado. Además, puede recargar del 10 al 80% de la batería en apenas 18 minutos utilizando un cargador ultrarrápido. A ello suma una practicidad notable gracias a sus 366 litros de maletero trasero, ampliables hasta 1.500 litros, y un compartimento delantero adicional de 81 litros.

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Tras completar la prueba, la conclusión de Gonzalo Serrano es contundente. “Mezcla perfecta entre prestaciones, tacto, aceleración, estabilidad y paso por curva”, afirma. El periodista considera que el Taycan GTS combina como pocos el comportamiento de un deportivo tradicional con las ventajas de la movilidad eléctrica. Eso sí, el precio está al alcance de pocos bolsillos: parte de 154.000 euros, sin contar una extensa lista de opciones que puede elevar considerablemente la factura final. “Si buscas un eléctrico con carácter y con prestaciones, este es uno de los coches que yo miraría”, concluye.