Llega a España con 163 CV, hasta 521 kilómetros urbanos, carga rápida y un precio de acceso desde 26.615 euros

Lexus se lanza al mar con el LY680, el yate de lujo

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Dongfeng amplía su oferta en España con el Vigo, un eléctrico chino basado en la arquitectura Quantum. La propuesta combina dimensiones contenidas, cinco plazas y soluciones para ciudad y escapadas.

Con 4,31 metros de longitud, 1,87 de anchura y 1,65 de altura, el modelo ofrece una batalla de 2,72 metros para ganar espacio. Su diseño incorpora formas geométricas, manillas semiocultas y frontal cerrado.

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Uno de sus recursos llamativo es el portón trasero dividido. La parte superior facilita el acceso al equipaje, mientras la inferior funciona como superficie de apoyo y soporta más de 150 kilos.

El maletero ofrece 500 litros y llega a 1.040 litros con los respaldos traseros abatidos. Suma también un compartimento oculto de 72 litros bajo el piso y otro delantero de 49 litros.

Espacio y practicidad

Los asientos delanteros pueden abatirse casi por completo para crear una superficie de hasta dos metros, útil para objetos largos o descanso. Las llantas de 17 pulgadas son de serie y las de 18, opcionales.

El motor eléctrico síncrono de imanes permanentes desarrolla 120 kW, 163 CV, y 230 Nm de par. Mueve las ruedas delanteras, alcanza 150 km/h y ofrece tres modos: Eco, Comfort y Sport. Permite regular la recuperación.

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La batería LFP de 51,87 kWh proporciona hasta 521 kilómetros de autonomía urbana y 340 kilómetros combinados. En corriente continua admite hasta 167 kW y puede pasar del 30 al 80 % en 18 minutos con cargador compatible. En alterna utiliza 6,6 kW.

El VIGO incorpora tecnología V2L, para suministrar electricidad externa. Ordenadores, herramientas o pequeños electrodomésticos funcionan con la energía almacenada, una solución práctica especialmente en exteriores.

Confort y tecnología

Al volante, el modelo apuesta por una conducción fácil. La dirección ligera ayuda en las maniobras urbanas, y la suspensión filtra irregularidades. En carretera mantiene una respuesta estable y predecible, con entrega progresiva.

El interior añade asientos de cuero sintético con regulación eléctrica en seis posiciones. El conductor dispone de calefacción, ventilación, memoria y bienvenida. Hay acceso y arranque sin llave, selector de marchas en la columna y elevalunas con antipinzamiento.

La tecnología se concentra en una pantalla táctil central de 12,8 pulgadas y un cuadro LCD de 8,88 pulgadas. Apple CarPlay, Bluetooth, radio DAB, seis altavoces y carga inalámbrica de 50 W completan la dotación.

En seguridad, el VIGO incorpora control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia, aviso de colisión frontal, mantenimiento de carril, reconocimiento de señales y monitorización del conductor. La cámara de 360 grados ayuda a maniobrar.

La dotación se completa con airbags frontales, laterales y de cortina, ISOFIX, control de presión de neumáticos y llamada automática eCall. En España, parte de 26.615 euros al contado y puede financiarse desde 139 euros mensuales, tras descuentos y la ayuda del Programa Auto+.