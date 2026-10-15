Hero abre la puerta a las rutas fuera del asfalto con una trail asequible

Coches y Motos 15 OCT 2026 - 02:40h.

Podemos destacar un diseño trail mixto, un sistema ABS en ambos trenes o un motor mejorado

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Cuando hablamos de las mejores motos que hay para sus prestaciones lejos del asfalto, nos tenemos que detener en la Hero Xpulse 200, un modelo de máxima accesibilidad gracias a su razonable precio. Sus prestaciones también son dignas de mención, y está disponible en dos combinaciones de color, que son el azul blanco y el rojo negro. Recientemente, ha sufrido una actualización para mejorarla aún más, y el resultado podemos afirmar que es excelente.

Podemos destacar un diseño trail mixto, un sistema ABS en ambos trenes o un motor mejorado, tras todas las mejoras que ha recibido. Entre las señas de identidad de esta moto, se puede mencionar su propulsor fiable, de 200 centímetros cúbicos de cilindrada, una categoría poco común en Europa, de un solo cilindro y con doble árbol de levas. La refrigeración es por aire y aceite, con radiador, y aunque sus prestaciones son discretas, consiguen una conducción fluida y segura.

Entrega una potencia de 19 CV a 6.500 revoluciones por minuto, con una caja de cambios de cinco velocidades, con arranque eléctrico y a patada, y su consumo es realmente moderado. Porque no gasta más que un total de 2,5 litros por cada 100 kilómetros, lo que nos parece un detalle muy a tener en cuenta. A nivel de equipamiento, nos gusta destacar sus defensas laterales, sus faros LED con DRL o su pantalla LCD en la instrumentación.

Precio de la Hero Xpulse 200

No se te presentarán muchas más oportunidades de conseguir una moto tan barata, pues la Hero Xpulse implica una inversión de apenas 2.692 euros, lo que creemos que es una cantidad ridícula. No puedes tener ningún motivo para dudar, y estamos seguros de que te va a parecer un acierto total.