Ford llega a más bolsillos uno de sus eléctricos más singulares

Coches y Motos 15 OCT 2026 - 09:14h.

Espacio y tecnología a un precio más accesible

BMW vuelve a sorprender con un coche de líneas elegantes que eleva el diseño de la marca

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El Ford Puma se ha convertido en uno de los modelos más reconocibles de la marca estadounidense. Su diseño deportivo, sus dimensiones compactas y su versatilidad han sido fundamentales para conquistar compradores. Ahora, Ford quiere trasladar ese éxito al mercado eléctrico con el Puma Gen-E, una versión que mantiene las virtudes del original y añade nuevas soluciones prácticas. Un SUV que busca hacerse un hueco frente al Fiat 600e, Opel Mokka-e y Volkswagen ID.3.

Una de las particularidades del Puma Gen-E aparece al abrir el maletero. Ford ha aprovechado la arquitectura eléctrica para ofrecer 523 litros de capacidad, una cifra sorprendente para un SUV de su tamaño. Además, incorpora un segundo compartimento delantero de 43 litros. Esta combinación permite transportar equipaje y otros objetos sin comprometer excesivamente el espacio destinado a los pasajeros.

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Todo lo que necesita un SUV urbano eléctrico

El modelo mide 4,23 metros de longitud, 1,81 de anchura y 1,53 de altura. Su distancia entre ejes es de 2,59 metros. Estas proporciones favorecen la maniobrabilidad en ciudad, pero también permiten utilizarlo como vehículo familiar. El diseño conserva la personalidad del Puma convencional, con una imagen dinámica y detalles específicos de su condición eléctrica.

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En cuanto al precio, Ford anuncia el Puma Gen-E desde 27.686 euros financiados, frente a los 28.186 euros al contado. La promoción contempla cuotas de 125 euros mensuales, una entrada de 7.850 euros y una cuota final de 14.394 euros. También incluye cinco años de mantenimiento gratuito, un incentivo para quienes buscan controlar los gastos después de la compra.

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La autonomía se puede quedar un poco corta

Su motor eléctrico desarrolla 168 CV y 290 Nm de par máximo, con tracción delantera. El conductor dispone de una respuesta inmediata al acelerador y unas prestaciones suficientes para viajar. El SUV completa el 0 a 100 km/h en 8 segundos y alcanza los 160 km/h. La batería de 43 kWh permite homologar 376 kilómetros de autonomía WLTP.

Ford ofrece cuatro acabados: Base, Premium, BlueCruise Edition y Black Edition. El primero ya incorpora dos pantallas de 12,8 y 12 pulgadas, sistema multimedia SYNC 4, navegador y conectividad móvil. También incluye faros LED, cargador inalámbrico, cámara trasera y diferentes asistentes de seguridad.